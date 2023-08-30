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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رقصة التخرج بالنوبي| حكاية فيديو لفتاة يثير جدلًا على السوشيال.. شاهد

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لفتاة ترقص على الطريقة النوبية أثناء حفل تخرجها، وسط تصفيق حار من الحضور، إذ انتاب الجميع حالة من الفرحة بتخرجها ومتفاعلين معها، فما حكاية مقطع الفيديو 

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فتاة ترقص على الطريقة النوبية في حفل تخرجها 

 

بمجرد أن تم إعلان تخرج الطالبة شادن مصطفى صابر، صعدت إلى المسرح وتعالت أصوات الأغاني النوبية، لتبدأ الطالبة في وصلة رقص، وتعالت أصوات الزغاريد والتصقيف، حيث رقصت الطالبة بالطريقة النوبية، بينما عبرت بشفاهها عن كلمات الأغنية بينما كانت ترقص.

تفاعل السوشيال ميديا مع رقص الخريجة 

بمجرد أن تم نشر مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يُظهر رقص الطالبة الخريجة انهالت عليها التعليقات والمشاركات، حيث أُعجب الجميع برفحتها بالتخرج وجمالها، وعفوية رقصها، إذ قال البعض: 

  • جميلة ما شاء الله ألف مبروك
  • عسل وربنا
  • مبروك التخرج مهضومة كتير وهي فرحتك تفرحيها مثل ما بدك
  • ألف مبروووك
  • عسل ربنا يوفقهم جميعًا
  • مبارك النجاح وربنا يفرح الكل يارب
  • ما شاء الله ربي يكمل عليك الفرحة يارب وربي يحفظك
  • فرحة التخرج
  • جميلة وخفة دم عالية مع الحشامة
  • الف مليون مبروك يابت النيل وعقبال الدكتوراه وربنا يحفظك ويسعدك ويبارك فيكي ودايما مبسوطة يا رب العالمين.

 

الطريقة النوبية الأغاني النوبية الزغاريد السوشيال ميديا فيسبوك

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