رقصة التخرج بالنوبي| حكاية فيديو لفتاة يثير جدلًا على السوشيال.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لفتاة ترقص على الطريقة النوبية أثناء حفل تخرجها، وسط تصفيق حار من الحضور، إذ انتاب الجميع حالة من الفرحة بتخرجها ومتفاعلين معها، فما حكاية مقطع الفيديو

فتاة ترقص على الطريقة النوبية في حفل تخرجها

بمجرد أن تم إعلان تخرج الطالبة شادن مصطفى صابر، صعدت إلى المسرح وتعالت أصوات الأغاني النوبية، لتبدأ الطالبة في وصلة رقص، وتعالت أصوات الزغاريد والتصقيف، حيث رقصت الطالبة بالطريقة النوبية، بينما عبرت بشفاهها عن كلمات الأغنية بينما كانت ترقص.

تفاعل السوشيال ميديا مع رقص الخريجة

بمجرد أن تم نشر مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يُظهر رقص الطالبة الخريجة انهالت عليها التعليقات والمشاركات، حيث أُعجب الجميع برفحتها بالتخرج وجمالها، وعفوية رقصها، إذ قال البعض: