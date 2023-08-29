عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة، تظهر خلالها والدة المطرب عمرو دياب، وزوجته السابقة شيرين رضا، فما قصة تلك الصورة  وكيف تفاعل معها الجميع؟… 

txt

خلاف ثلاثي الأبعاد وتصريحات صادمة| ماذا حدث بين نيللي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟

txt

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

صورة نادرة لـ عمرو دياب ووالدته وزوجته السابقة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة تجمع المطرب عمرو دياب، مع والدته الحاجة رقية وزوجته السابقة شيرين رضا عام 1989م، واجتمع الثلاثي في صورة واحدة بمناسبة كتب كتاب الهضبة و شيرين رضا.

تفاعل السوشيال ميديا مع صورة الهضبة ووالدته

بمجرد ان تم نشر وتداول صورة الهضبة عمرود دياب ووالدته الحاجة رقية وزوجته السابقة شيرين رضا، من احتفالهم بكتب كتابهم، انهالت عليها التعليقات والمشاركات المعجبين بهم، حيث قال البعض:

  • الله يرحمها ويغفرلها
  • ست الحبايب
  • شيرين طول عمرها طالعة فيها
  • ايوا فعلاً كان في البلد في قرية سنهوت وكان عندي سبع سنين
  • ربنا يرحمك يامدام رقية استاذتنا الفاضلة المحترمة
  • حلوين
  • شيرين قمر
  • الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والصالحين اللهم أمين يارب العالمين
  • كانو لابقين لبعض كتير
  • الهضبة وست الحبايب

وفاة الحاجة رقية والدة الهضبة 

توفت الحاجة رقية والدة المطرب عمرو دياب في مارس عام 2012، وتلقى الهضبة عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حشد جماهيري ضخم تخطى حاجز أكثر من 3 آلاف من محبي دياب، وشهد سرداق العزاء توافد عدد كبير من الفنانين.

حضر العزاء من الوسط الموسيق النجم محمد منير، وإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، وهشام عباس، هاني شاكر، حسام حبيب ومنير الوسيمي، وساموزين، وأحمد الشامي وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، رامي جمال، تامر حسين، وأحمد عصام، كريم أبو زيد، أيمن بهجت قمر، وغيرهم من نجوم الموسيقى.

وحضر العزاء عدد من الفنانين منهم « أحمد حلمي، أحمد السقا، محمد هنيدي، محمد لطفي، محمد أبو داود، محمود ياسين ونجله عمرو، رامز جلال، شريف منير، فاروق الفيشاوي، سامي العدل، شيرين رضا، ميرفت أمين، يسرا، دلال عبدالعزيز.. وغيرهم»، ومن الوسط الإعلامي خالد صلاح، وأكرم القصاص، ومعتز الدمرداش ووائل الإبراشي، تامر أمين وخيري رمضان واخرين من الإعلاميين، إلى جانب حضور بعض نجوم المجتمع المصري منهم مرتضى منصور، مصطفى الفقي، أحمد أبو هشيمة، جمال السادات.

عمرو دياب الحاجة رقية شيرين رضا السوشيال ميديا الهضبة أم عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

ترشيحاتنا

خسائر الدولار.. الأخضر يتنحى عن قمة 3 أشهر انتظاراً لهذه البيانات

رد قاطع.. فيتوريا يكشف موقفه تجاه محمد صلاح حال الانضمام لـ اتحاد جده

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه

المحرصاوي لطالبات الأزهر بالإسكندرية: انهيار التعليم يساوي دمار الأمة

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ