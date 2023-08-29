الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة، تظهر خلالها والدة المطرب عمرو دياب، وزوجته السابقة شيرين رضا، فما قصة تلك الصورة وكيف تفاعل معها الجميع؟…

صورة نادرة لـ عمرو دياب ووالدته وزوجته السابقة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة تجمع المطرب عمرو دياب، مع والدته الحاجة رقية وزوجته السابقة شيرين رضا عام 1989م، واجتمع الثلاثي في صورة واحدة بمناسبة كتب كتاب الهضبة و شيرين رضا.

تفاعل السوشيال ميديا مع صورة الهضبة ووالدته

بمجرد ان تم نشر وتداول صورة الهضبة عمرود دياب ووالدته الحاجة رقية وزوجته السابقة شيرين رضا، من احتفالهم بكتب كتابهم، انهالت عليها التعليقات والمشاركات المعجبين بهم، حيث قال البعض:

الله يرحمها ويغفرلها

ست الحبايب

شيرين طول عمرها طالعة فيها

ايوا فعلاً كان في البلد في قرية سنهوت وكان عندي سبع سنين

ربنا يرحمك يامدام رقية استاذتنا الفاضلة المحترمة

حلوين

شيرين قمر

الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والصالحين اللهم أمين يارب العالمين

كانو لابقين لبعض كتير

الهضبة وست الحبايب

وفاة الحاجة رقية والدة الهضبة

توفت الحاجة رقية والدة المطرب عمرو دياب في مارس عام 2012، وتلقى الهضبة عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حشد جماهيري ضخم تخطى حاجز أكثر من 3 آلاف من محبي دياب، وشهد سرداق العزاء توافد عدد كبير من الفنانين.

حضر العزاء من الوسط الموسيق النجم محمد منير، وإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، وهشام عباس، هاني شاكر، حسام حبيب ومنير الوسيمي، وساموزين، وأحمد الشامي وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، رامي جمال، تامر حسين، وأحمد عصام، كريم أبو زيد، أيمن بهجت قمر، وغيرهم من نجوم الموسيقى.

وحضر العزاء عدد من الفنانين منهم « أحمد حلمي، أحمد السقا، محمد هنيدي، محمد لطفي، محمد أبو داود، محمود ياسين ونجله عمرو، رامز جلال، شريف منير، فاروق الفيشاوي، سامي العدل، شيرين رضا، ميرفت أمين، يسرا، دلال عبدالعزيز.. وغيرهم»، ومن الوسط الإعلامي خالد صلاح، وأكرم القصاص، ومعتز الدمرداش ووائل الإبراشي، تامر أمين وخيري رمضان واخرين من الإعلاميين، إلى جانب حضور بعض نجوم المجتمع المصري منهم مرتضى منصور، مصطفى الفقي، أحمد أبو هشيمة، جمال السادات.