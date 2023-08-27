خلاف ثلاثي الأبعاد وتصريحات صادمة| ماذا حدث بين نيللي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟

تداولت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن خلاف بين النجمة نيللي كريم وشركة العدل جروب، بعد تعاونها معهم مؤخرًا في أحدث أفلاهما « ع الزيرو» الذي يشاركها في بطولته الفنان محمد رمضان، إذ لاحظ الجميع غيابها عن حضور العرض الخاص للفيلم، وعدم ترويجها للفيلم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقة هذا خلاف الثلاثي نيللي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟…

ماذا حدث بين نيلي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟

غابت الفنانة نيللي كريم عن حضور العرض الخاص لفيلهما الجديد «ع الزيرز»، ومع عدم ترويجها للفيلم عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في انتشار أقاويل حول وقوع خلاف بينهما وبين محمد رمضان وجمال العدل، إلا أن الأخير نفى تمامًا وقوع أي خلاف، موضحًا أنها غابت عن العرض الخاص للفيلم بسبب سفرها.

وعن أنباء استيائها من ظهور محمد رمضان قبلها على أفيش فيلم «ع الزيرو»، أوضح جمال العدل في تصريحات تليفزيونية أنها لم تصرح بأي شئ بخصوص هذا الأمر على الإطلاق، لافتًا إلى عدم ترويجها عن الفيلم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:

«شباب في الشركة قالوا لي ولكني ما أخدتش بالي لأن علاقتي بيها كويسة جدًا وتصورت أنها ماخدتش بالها فماحطتش في دماغي، ومفيش ييني وبينها حاجة ومفيش تواصل، وكنت أحب انها تروج للفيلم ولكن لو روجت هيجيب إيرادات أعلى؟ كان فيلمها مع فراج حقق إيرادات».

فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم « ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال حمزة الشهير بدراجون، والذي يقوم بدره الفنان محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وتعتمد الفكرة الأساسية للفيلم على مرض أبنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبه تهدد حياته تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق.

فيلم ع الزيرو من بطوله الفنانين « محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، شريف دسوقي، محمد لطفي، والطفل منذر مهران» من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستديوهات فوكس