ألغت متابعة والدها| 3 أزمات وضعت أسما شريف منير في بؤرة التريند

اعتادت الفنانة أسما شريف منير إثارت الجدل، وإحتلال التريند في كل مرة نظهر فيها عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك ثلاث أزمات وضعتها في بؤرة التريند دون سعيها خلفه، فما هما؟…

3 أزمات وضعت أسما شريف منير في بؤرة التريند

أسما شريف منير تحلق شعرها في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة أسما شريف منير بإطلالة مختلفة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة للدراما، حيث أطلت بفستان جرئ وشعر محلوق، ما جعلها محل حديث الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة حالة من الجدل حولها إذ تسائل الجميع هل هي مُصابة بمرض ما أم حلقت شعر رأسها لتحتل التريند.

أوضحت أسما شريف منير لمتابعيها عبر السوشيال ميديا سبب حلق شعر رأسها من خلال منشر عبر موقع انستجرام قالت خلاله:

« طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، وشكرَا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة..

أولاً الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرار لحظي وانفعالي جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده علشان أطلع تريند بس كنت عارفة أني هبقى تريند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة التريند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

ثاني حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، وبالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير.

آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ( ده شعري مش شعرك) حاجة كدة بجد أخيرة ( انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد».

أسما شريف منير تهاجم الشيخ الشعراوي

لم تكن أزمة حلق أسما شريف منير لشعر رأسها هي الأولى، بل سبقتها أزمتين أخرتين أحدهما هيهجومها من قبل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو الأمر الذي عرضها لإنتقادات كبيرة، وغضب شديد من الكثيرين.

بدأت أزمة مهاجمة أسما شريف منير لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما طلبت من متابعيها عر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترشيح عدد من أسماء الشيوخ الذين يثقون في آرائهم وفتواهم نظرًا لعدم ثقتها في الكثير من الدعاة الذين تعرفهم، اهتم عدد من متابعيها بالأمر وذكر العديد منهم أسم الشيخ الشعراوي، إلا أنها هاجمته قائلة:

« طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحرمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً معرفتش استوعبه، حقيقي استغربت وهدولكم على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه».

فور أن علقت أسما بهذه الكلمات، انهالت عليها الكثير من التعليقات الناقدة لها والغاضبة من حديثها، حيث أن الكثيرين يعتبرونهم إمام الدعاه وهو من أفنى عمره في سبيل الدعوة، حتى أن والدها الفنان شريف منير، خرج إلى المتابعين في مقطع فيديو يطلب من خلاله أن يسامحوها على حديثها وأنها لم تقصد الإساءة للشيخ الشعراوي.

كتبت بعد ذلك أسما شريف منير منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعتذر خلاله للجميع قائلة:

« حصل بيني وبين شخص حوار اسات فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم كلامي على أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي أنا بتكلم من غير ما بحسب كللامي وأنا مقصدتش أي حال من الأحوال أني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده.. انا بعتذر جدًا جدًا علشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن علشان لسة بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسة بتكلم عن طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها علشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا…

كل ما في الموضوع اني كنت بدور على مرجع ديني ودروس دينية علشان أفهم بشكل مبسط وعلشان أفهم كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلا مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعمومًا أنا بعتذر فعلاً عن ذلة لساني وكلمتي وحقيقي اني أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي ايه».

خلاف أسما مع والدها شريف منير

في وقت سابق فوجئ متابعو أسما شريف منير بإلغاءها متابعة والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما عبر السوشيال ميديا، ما أثار فضول متابعيها لمعرفة الأسباب إلا أن كلا من الأب وابنته لم يوضحا الأسباب.

بعد مرور فترة بسيطة من الوقت قدم الفنان شريف منير اعتذار لإبنته أسما ونشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنية « أجمل بنوته» للفنان مدحت صالح، لترد اسما عليه قائلة:

«هي دي تقريبًا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير أبويا برج الثور وانا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكي لكم لعى موقف مهم جدًا وأثر فيا.. أبويا عمل حاجة امبارح علمتني حاجات كتير أوين للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل فيديو عنده على الانستجرام بيطيب خاطري وبيقولي متزعليش قدام كل الناس، طبعًا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت أصلاً إني كنت في يوم زعلانه لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع..

اتعلمت أن الاعتذار بيكبر الواحد جدًا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو اعتذر هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني إني لما أزعل بنتي اعتذر لها لو فعلا غلطانه علشان عرفت قد ايه بيفرق في النفسية ومش علشان احنا أهل يبقى مش وارد إننا نغلط