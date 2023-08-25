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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرض أم تريند.. موجة غضب ضد أسما شريف منير بعد حلاقة الزيرو

صدى البلد

أثارت الفنانة أسما شريف منير حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببة موجة عارمة من الغضب بعد أن ظهرت في أحدث صور لها من مهرجان القاهرة للدراما بدون شعر تمامًا، ما أثار العديد من التساؤلات حولها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند؟.. 

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ظهور أسما شريف منير بعد حلاقة رأسها 

ظهرت أسما شريف منير خلال فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما أمس، وخفطت الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة وحلاقتها شعرها تمامًا، بينما كانت تسير على الريد كاربت، حيث قامت أسما بقص شعرها تمامًا.

 

هل أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند؟

بعد أن نشرت أسما شريف منير صورها وهي حليقة الرأس من مهرجان القاهرة للدراما، تساءل الجميع عن سبب حلقها شعر رأسها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند، إلا أنها أوضحت الامر لمتابعيها من خلال صفحتها عبر موقع السوشيال ميديا لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: 

« طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، وشكرَا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة.. 

أولاً الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرار لحظي وانفعالي جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده علشان أطلع تريند بس كنت عارفة أني هبقى تريند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة التريند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي. 

ثاني حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، وبالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير.

آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ( ده شعري مش شعرك) حاجة كدة بجد أخيرة ( انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد

مهرجان القاهرة للدراما 2023

انطلقت أمس الخميس، النسجة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، في مدينة العلمية الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحي الفخراني، والتي تُقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عام على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

 

 

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