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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

صدى البلد

بدأت الدولة المصرية العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي بعد انقطاع دام سنوات طويلة، حيث قام الجميع بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة كاملة بمجرد أن وافق مجلس النواب على العمل به في إحدى جلساته البرلمانية.

ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف، نسعى جميعًا لمعرفة موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي من جديد، فما موعده؟… 

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موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي وانتهاء الصيفي 

من المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر من العام الجاري 2023، ليتم بعد ذلك عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، لذا فمن المفترض أن تفصلنا عدة أسابيع قليلة عن نهاية التوقيت الصيفي في مصر.

وتوضيحًا للمعنى فإن التوقيت الشتوي سيعود بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي يوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالشتوي منتصف ليلة 27 من أكتوبر 2023.

عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ستتغير معه أيضًا مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كانت قد حددت وزارة التنمية المحلية أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وستتم زيادة يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، يتم إغلاقهم في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءً.

أما عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجودة في المولات التجارية يقوم بفتح أبوابها أمام جمهور المستهلكين من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 

يهدف تطبيق قرار العمل بالتوقيت الصيفي في الدولة المصرية إلى توفير الكهرباء، وبعض المواد البترولية مثل البنزين والسولار.

كان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وتطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

موعد بداية فصل الخريف

من المقرّر أن ينتهي فصل الصيف رسميًا وجغرافيًا في مصر يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2022، حيث يبدأ فصل الخريف بعد ذلك مباشرة.

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