بالحجاب| حكاية أحدث ظهور للفنانة المعتزلة شيماء سعيد.. كيف تغيرت ملامحها؟

ظهرت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد في أحدث ظهور لها، بإطلالة أنيقة ومحتشمة لاقت إعجاب جميع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور تداولها عبر السوشيال ميديا، حيث ظهرت وهي ترتدي الحجاب بصحبة أحد مصففي الشعر.

حكاية أحدث ظهور للفنانة المعتزلة شيماء سعيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر لها وهي مرتدية الحجاب، حيث ظهرت بصحبة أحد مصففي الشعر، ولفتت شيماء سعيد الأنظار إليها بحشمتها وحجابها الذي لاقى إعجاب الجميع.

ارتداء شيماء سعيد الحجاب

طالما كانت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد ترغب في ارتداء الحجاب منذ عدة سنوات، إلا أنها رفضت ارتداءه بعد وفاة والدها حتى لا يرتبط الأمر بحالة الوفاة، وفقًا لما أوضحته في أحد اللقاءات السابقة.

سبب اعتزال شيماء سعيد الغناء

لم تندم الفنانة المعتزلة شيماء سعيد على أعمالها الفنية، إلا أنها قررت الاعتزال مؤكدة في أحد اللقاءات: « الكل عارف الصح من الغلط.. وأنا مش ندمانة على أي حاجة عملتها الحمد لله، وأنا اخترت الآخرة بدلاً من متاع الدنيا، وسبب اعتزالي الفن إني اتعلمت وفهمت في الدين».

عن شيماء سعيد..

وُلدت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد في 7 يناير عام 1977م، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت حياتها الفنية في التليفزيون عام 1996م، من خلال مسلسل هوانم جاردن سيتي، وفيلم اسماعيلية رايح جاي.

طرحت شيماء سعيد ألبومها الغنائي الأول بعنوان « دايبة» عام 2001، ثم توالت الألبومات الغنائية بعد ذلك، ليكن أخر البوماتها في سبتمبر عام 2016.

اختفت شماء سعيد عن الساحة الفنية بعد ذلك، لتظهر عام 2018 وتفاجئ جمهورها بقرار الاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الساحة الفنية، واختفت عن الأنظار والإعلام بعد ذلك.

تزوجت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد من رجل الأعمال المصري حسام سعيد، صاحب توكيل واحد من أهم أنواع الأجهزة الكهربائية في مصر، وأشهر سلسلة مطاعم في دبي، وأثمر الزواج عن ولدين هما الحسن والحسين، إلا أنهما أنفصلا عن بعضهما البعض في مارس الماضي.