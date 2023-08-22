أخيرًا الأزمة اتحلت| السجائر في الأسواق بأسعار زمان.. ومفاجأة كبرى خلال أسابيع

بعد تزايد أزمة ارتفاع اسعار السجائر في الفترة الأخيرة تدخلت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان للحد من ارتفاع أسعارها الغير الرسمية في الأسواق، ووضعت إجراءات من شأنها تدارك الأزمة.

حددت شركة الشرقية للدخان يوم السبت الماضي ليكون أول ايام تنفيذ الاجراءات التي وضعتها للحد من الأرتفاع في اسعار السجائر الغير مبرر، وبالفعل انخفضت أسعارها بنحو ما يقرب من 20 جنيهًا في العلبة الواحدة، فبعد أن بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا 60 جنيه، انخفض مرة أخرى إلى 40 جنيهًا، في بشرى سارة للمدخنين.

انفراجة كبيرة في الفترة المقبلة

على الرغم من انخفاض أسعار السجائر عما كانت عليه في الآونة الاخيرة، إلا أنه مازال أعلى من الأسعار الرسمية لشركة الشرقية للدخان، حيث تطرحها الشركة بسعر 24 جنيه للمستهلك، ومن المتوقع أن يكون هناك انفراجه كبيرة في أزمة السجائر خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما تتوقع شركة الشرقية للدخان في تصريحات تليفزيونية.

شهدت الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية زيادة في حملات التفتيش من قبل الحكومة المصرية مع تطبيق الإجراءات المتفق عليها مع شركة الشرقية للدخان…

تحركات الشرقية للدخان لحل أزمة السجائر

طرحت شركة الشرقية للدخان كميات إضافية في السوق بداية من اليوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس، حيث تم طرح ما يقرب من 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20 - 30% عما كان يتم طرحه حاليًا في الأسواق.

أسعار السجائر الرسمية

بوكس "10" بـ 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.

مارلبورو رد بـ 54 جنيها.

مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.

مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

3 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السجائر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي: