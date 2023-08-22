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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ16 مليون جنيه.. سعر ساعة عمرو دياب في حفل لبنان| مما صُنعت؟

صدى البلد

بعد غياب 12 عام عن إحياء الحفلات، ظهر الفنان الكبير عمرو دياب في أحدث حفلاته في لبنان بصورته الفخمة المعتادة، إلا أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الساعة التي كان يرتديها النجم في الحفل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الساعة التي ظهر بها النجم عمرو دياب في حفله الأخير في لبنان، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 510000 دولار، أي حوالي 16 مليون جنيه مصري، متسائلين عن سبب ارتفاع سعرها، ومما صُنعت تلك الساعة؟.. 

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مما صٌنعت ساعة عمرو دياب ذات الـ 16 مليون جنبه 

أطل النجم عمرو دياب في حفله في لبنان بـ ساعة من ماركة رولكس « كوزموجراف دايتونا»، والتي صُنعت من الذهب عيار 18 قيراطًا، إلى جانب تميزها بأساور مطاطيه من اللون الأسوج مرصعة بـ 36 قطعة من الألماس، وكذلك المينا مرصع بالألماس.

حفل عمرو دياب في لبنان 

غاب النجم عمرو دياب ما يقرب من 12 عام عن إحياء الحفلات في لبنان، وبعد طول غياب قدم عمرو دياب ليلة ساحرة للجميع، واحتشدت الجماهير بالملابس البيضاء، وأٌغلقت الشوارع كجزء من الاستعدادا الأمنية، وأُصيبت بيروت بزحام مروري غير مسبوق، حتى نفذت التذاكر واحتشد الكثيرين فوق البنايات القرريبة من مكان الحفل وفي الشرفات.

تعالت الصيحات من الجمهور بمجرد ظهور النجم عمرو دياب على المسرح، وتفاعل الجمهور معه على مدار ساعتين كاملين، إذ بدأ الحفل بأغنية « يا أنا يا لا».

قدم النجم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها « نور عيني، اللي عدى، ده لو اتساب، أنت الحظ، الماضي، تمالي معاك، برج الحوت، شوقنا، بحبه، ليلي نهاري، وياه، ميال، وهتدلع».

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