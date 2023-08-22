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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

صدى البلد

فاجئ رجل متصل بأحد البرامج التليفزيونية، برد فعل زوجته معه على مدار 25 عام، على الرغم من عدم وجود أي نقص بحياتهم وأنه يتعامل معها بكرم شديد، فما قصة تلك السيدة حتى طلب العالم الأزهري من المتصل ألا يُبقيها على ذمته، أو يصبر عليها ويكون ثوابه عند الله -عز وجل-.

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قصة سيدة سببت حزن شديد لزوجها رغم كرمه 

عاش رجل مع زوجته على مدار 25 عام، في حياة مستقرة مع اولادهم، إلا أنه وبعد مرور كل تلك المدة تحمل الزوج تصرفات زوجته التي طالما سببت له حزن شديد على الرغم من كرمه المتزايد معها ومحاولاته المستمرة لإرضائها وأولاده.

حكى الزوج في مكالمة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية، أنه على مدار 25 عام من الحياة الزوجية كانت الزوجة سليطة اللسان وصوتها عالي، ولا تقدر جهوده ولا كرمه معها على الإطلاق، قائلاً: 

«عمري ما دخلت عليها بحاجة وقالتلي شكرًا!! عمري ما دخلت عليها وقامت من قدام التليفزيون وشالت الحاجة من ايدي وانا طالع الدور الخامس.. يشهد عليا الله هي بتكره ولادي فيا وانا كريم معاهم وبفسحهم، وبوفر كل الإمكانيات لهم».

وتابع: « ممكن تقعد اسبوع متعملش اكل في البيت، ودائمًا صوتها عالي جدًا حتى في النقاشات البسيطة بيننا في المنزل.. انا بشتري الحاجة واقعد قدام الثلاجات احط الجديد وأطلع القديم الاقيه بايظ، ومش برضى أعلي صوتي علشان معملش مشكلة واكره عيالي فيا».

لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوم واحد

رد الشيخ عيد إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف على مشكلة المتصل قائلاً: « بعد 25 سنة عليه بحلان إما أن يصبر عليها وله الجنه أو يفارق بالمعروف، لكن هذا النوع من الأشخاص عندما تكرمه يستشعر أن هذا حق من حقوقه، ولابد أن تقلل من الكرم حتى تشعر بالنعمة في حياتها».

وتابع: « دي إنسانة كافرة بالنعمة لم تشكر نعمة الله عليها ولا على نعمة الزوج الكريم، أيما امرأة باتت وبات زوجها غاضب عليها باتت الملائكة تلعنها.. فين النظر إلى محل نظر الرجل ورائحته وجلوسه غنه يدخل بيته يلاقي بيته نظيف وزوجته تستقبله بود».

وطلب من المتصل: « إذا لم تجد منها قبولاً ولا ارتياحًا أرجوك لا تُبقيها على ذمتك يوم واحد».

علماء الأزهر الشريف الازهر الشريف الزوج الكريم الشيخ عيد إسماعيل الكرم

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