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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثار السخرية والجدل| قصة التشيرت المقطوع لمحمد صلاح وكم سعره ؟

صدى البلد

أثار لاعب الكرة المصري، وهداف نادي ليفربول، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يرتدي قميصًا بنفسجيًا واسعًا مقطوعًا من عدة أماكن مختلفة، فما قصة هذا القميص؟

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استقبال محمد صلاح لزميله الياباني

تعاقد نادي ليفربول مع اللاعب الياباني القادم من شتوتجارت الألماني، اللاعب واتارو إيندو، بعقد يمتد إلى 4 سنوات حتى صيف 2027، لدعم خط الوسط في الفريق، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لـ محمد صلاح وهو يرحب بإيندو.

يُظهر مقطع الفيديو لحظة دخول اللاعب محمد صلاح أثناء خضوع زميله إيندو للكشف الطبي ويتبادل مع بعض الكلمات القليلة التي غلب عليها طبع المزاح، إذ حذره صلاح من الأجواء الباردة في انجلترا قائلاً: 

« هل كل شئ على ما يرام، أنت تتحدث الإنجليزية جيدًا، أنت في أيد أمينة، مرحبًا بك في الجو الرائع - قالها مازحًا بسخرية-» وتابع: « الجو اليوم لطيف حقًا، لكنه سيكون ممطرًا» ثم اعتذر صلاح من الطبيب متمنيًا الحظ السعيد لـ إيندو وأنصرف من المكان.

https://youtube.com/shorts/oQ7WmpcA5DA?feature=share

محمد صلاح يثير الجدل بقميصه المقطوع 

بينما كان لاعب الكرة المصري، ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح يرحب بزميله الجديد الياباني واتارو إيندو، كان يرتدي قميص من اللون البنفسجي، ومقطوع من أماكن متفرقه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع  والسخرية بين الجميع.

سخر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من ارتداء محمد صلاح للقميص المقطوع، حيث علقوا عليه مازحين مشيرين إلى حاجته إلى المال، واستكملوا ساخرين بانه لابد أن ينتقل إلى الاتحاد الذي سيجلب له المال لشراء قميص جديد.

بينما علق البعض على تقديم الأندية السعودية عرضًا ضخمًا ل محمد صلاح براتب سنوي يصل إلى 90 مليون يورو سنويًا إلا أن البعض الأخر أشاد بتواضع صلاح وذهابه للترحيب بلاعب جديد في الفريق رغم انه النجم الاول، حيث أن كلوب كان قد وضع محمد صلاح في مجموعة القادة في ليفربول مع الهولندي غبرجيل فان دايك والاسكتلندي أندي روبرتسون والإنجليزي  ترنت ألكسندر أرنولد والبرازيلي أليسون بيكر. 

سعر قميص محمد صلاح المثير للجدل

بعد ان أثار نجم ليفربول الجدل الواسع بقميصه المقطوع، أتضح أنه سعره يبلغ 860 دولار 

 

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