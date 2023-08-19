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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون فيضان لأول مرة في التاريخ| ما قصة عيد وفاء النيل؟

صدى البلد

لأول مرة في التاريخ، يأتي هذا العام عيد وفاء النيل دون حدوث فيضان، الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة، فماذا يعني هذا الأمر؟… 

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عيد وفاء النيل بدون فيضان لأول مرة في التاريخ

تصل دورة نهر النيل إلى 20 سنة ثابتة عبر التاريخ هم « 7 سمان، 7 عجاف، 6 في المتوسط»، ولأول مرة يحدث عدم وجود الفيضان في عيد وفاء النيل، وهي ظاهرة تحدث الكثيرون عنها وعن أسبابها، لكنها بالكاد غير مقلقة على عكس ما يروج البعض.

ما هو فيضان النيل 

يعتبر فيضان النيل دورة طبيعية هامة في مصر منذ العصور القديمة، والتي تعني ان النيل يمتلئ أكثر من الكم الكافي، ويحتفل بها المصريون كعيد سنوي لمدة أسبوعين بدءًا من 15 أغسطس، ويتكون فيضان النيل من ثلاث مراحل هم: 

«موسم الفيضان، موسم الظهور، موسم الحصاد»، 

عيد وفاء النيل 

آمن المصريون القدماء منذ استقرارهم على ضفاف النيل بأن نهر النيل هو مصدر الحياة وتجسديًا للنظام الكوني الذي يحيون فيه وأن منابعه هي حدود الكون المعروف في عالم الأحياء وفي العالم الآخر أيضًا.

لاحظ المصريون القدماء فيضان النيل واعتبروه مؤشرًا لبداية لعام في التقويم المصري القديم، وهو حوالي منتصف شهر أغسطس حاليًا، عندما كان النهر يبدأ في الارتفاع ويميل لونه إلى الحمرة ليبلغ ذروته في سبتمبر، ثم تبدأ المياه في الانخفاض مع نهاية فصل الخريف لتصل إلى أدنى مستوياتها في مايو من كل عام.

اهتم المصريون القدماء بتسجيل ارتفاع الفيضان من خلال العديد من مقاييس النيل المنتشرة على امتداد مجراه، معتبرين أن ارتفاع النهر بمقدار ذراع كان يمثل المستوى الأمثر للفبضان الذي يتم على أساسه تقدير ناتج المحاصيل والضرائب المستحقة على الأرض.

تشير الأدلة التاريخية إلى إلقاء المصريون القدماء، في القرن الثامن عشر، بعض من الدمى الخشبية لكي يفيض النهر وذلك في يوم الاحتفال بيوم وفاء النيل، حيث تُقام الاحتفالات ثم تُلقى دميه في النيل مع حفنة من النقود الذهبية والفضية في المياه المتدفقة من الفتحة التي حددها الوالي بضربته الأولى في السد، ثم يقوم الحاضرون بإلقاء قطع النقود والأزهار وسط قرع الطبول وابتهاج الجميع بقدوم النيل ووفائه في موعده.

عيد وفاء النيل دورة نهر النيل سد النهضة النيل موسم الفيضان

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