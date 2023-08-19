مطرب مهرجانات تنبأ بموته قبل عام| ماذا قال كالوشة قبل وفاته؟

توفى، أمس الجمعة، مؤدي المهرجانات الشعبية الشاب أحمد المعروف بـ «كالوشا»، حيث أعلن عن وفاته مغنى المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه عبر السوشيال ميديا.

ما أن فارق مؤدي المهرجانات الشاب كالوشا عالمنا إلى مثواه الأخير، انتشرت المنشورت والاقاويل حول تنبأه بوفاته قبلها بعام واحد، فماذا قال قال كالوشا وكيف تنبأ بموته؟..

كالوشا يتنبأ بوفاته

كان مؤدي المهرجانات أحمد أبن الـ 20 عام، قد نشر لنفسه صوره قبل عام واحد من اليوم أي في شهر أغسطس من العام الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيها وهو يُفكر وعلق على الصورة قائلاً « شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات».

وفاة كالوشا

توفى مساء أمس الجمعة، مغنى الهرجانات الشعبي كالوشة، بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدمويه أدت إلى وفاته، ما أثار صدمة كبيرة لمحبيه، حيث أعلن المغني حمو بيكا عن وفاته قائلاً: « صدمة كبيرة علينا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. وجعت قلوبنا عليك ياابني اقسم الله.. الله يرحمك ياكالوشة»

ونشر فيجو الدخلاوي صورة له مع الفقيد كالوشة عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، معبرًا عن حزنه على فقدانه قائلاً: « اخويا مات اجدعااان.. كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

اخر أغاني كالوشة

قبل رحيل مؤدي المهرجانات كالوشة بفترة قصيرة كان قد طرح في الأسواق أغنية جديدة بعنوان « عاصمة جهنم» بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا وتوزيع فيجو الدخلاوي