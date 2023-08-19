عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطرب مهرجانات تنبأ بموته قبل عام| ماذا قال كالوشة قبل وفاته؟

مؤدي الهرجانات كالوشة
مؤدي الهرجانات كالوشة

توفى، أمس الجمعة، مؤدي المهرجانات الشعبية الشاب أحمد المعروف بـ «كالوشا»، حيث أعلن عن وفاته مغنى المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه عبر السوشيال ميديا.

ما أن فارق مؤدي المهرجانات الشاب كالوشا عالمنا إلى مثواه الأخير، انتشرت المنشورت والاقاويل حول تنبأه بوفاته قبلها بعام واحد، فماذا قال قال كالوشا وكيف تنبأ بموته؟..

txt

بدون فيضان لأول مرة في التاريخ| ما قصة عيد وفاء النيل؟

txt

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

كالوشا يتنبأ بوفاته 

كان مؤدي المهرجانات أحمد أبن الـ 20 عام، قد نشر لنفسه صوره قبل عام واحد من اليوم أي في شهر أغسطس من العام الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيها وهو يُفكر وعلق على الصورة قائلاً « شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات».

وفاة كالوشا 

توفى مساء أمس الجمعة، مغنى الهرجانات الشعبي كالوشة، بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدمويه أدت إلى وفاته، ما أثار صدمة كبيرة لمحبيه، حيث أعلن المغني حمو بيكا عن وفاته قائلاً: « صدمة كبيرة علينا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. وجعت قلوبنا عليك ياابني اقسم الله.. الله يرحمك ياكالوشة»

ونشر فيجو الدخلاوي صورة له مع الفقيد كالوشة عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، معبرًا عن حزنه على فقدانه قائلاً: « اخويا مات اجدعااان.. كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

اخر أغاني كالوشة 

قبل رحيل مؤدي المهرجانات كالوشة بفترة قصيرة كان قد طرح في الأسواق أغنية جديدة بعنوان « عاصمة جهنم» بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا وتوزيع فيجو الدخلاوي

 

كالوشا مؤدي المهرجانات الشعبية السوشيال ميديا كالوشا يتنبأ بوفاته فيسبوك فيجو الدخلاوي حمو بيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

ترشيحاتنا

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

أسعار الذهب في مصر تفقد 70 جنيها الأسبوع الماضي

الرئيس السيسي: مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

حقن هواء.. الجارديان تكشف تفاصيل أبشع جريمة قتل للأطفال في تاريخ بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ