سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

بعد صراع كبير مع المرض الخبيث، رحلت عن عالمنا محاربة السرطان التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاتها، حيث كان يشاركها الجميع رحلة علاجها متمنيين لها التغلب عليه إلا أنه كان أقوى منها، فما قصتها؟..

قصة محاربة السرطان التي هزت السوشيال ميديا

منذ فترة ليست بالقصيرة، بدأت معاناة السيدة ماريا، بآلالام بسيطة في المعدة، حتى فوجئت مع مرور الوقت بإصابتها بالسرطان في اللسان، لتبدأ أبنة الـ 27 عام رحلتها مع العلاج، أملاً في الشفاء لاستكمال تجهيزات زفافها مع خطيبها الذي يُدعى صموئيل.

ظل خطيب محاربة السرطان ماريا، رفيقها طوال رحلة العلاج أملاً في التغلب عليه وإتمام زفافهما، حتى أن متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باتوا بتمنون لها الشفاء العاجل، إلا أن القدر كان له رأي أخر.

وفاة ماريا محاربة السرطان

على الرغم من تخصيص أصدقاء ماريها وأقاربها اوقات محددة للصلاة والدعاء من أجلها، ومتابعة رحلة علاجها باتنظام، إلا ان المرض الخبيث انتصر عليها وفارقت عالمنا، مسببه حالة من الحزن والآلم في نفوس محبيها.

محاربة السرطان تهز السوشيال ميديا بوفاتها

بعد أن اعلن اقارب ماريا وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت عليها التعليقات الحزينة، داعين الله - عز وجل- لها بالرحمة، متمنين الصبر والسلوان لخطيبها وأقاربها، حتى علق أصدقائها: