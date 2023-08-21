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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

بعد صراع كبير مع المرض الخبيث، رحلت عن عالمنا محاربة السرطان التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاتها، حيث كان يشاركها الجميع رحلة علاجها متمنيين لها التغلب عليه إلا أنه كان أقوى منها، فما قصتها؟.. 

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قصة محاربة السرطان التي هزت السوشيال ميديا 

منذ فترة ليست بالقصيرة،  بدأت معاناة السيدة ماريا، بآلالام بسيطة في المعدة، حتى فوجئت مع مرور الوقت بإصابتها بالسرطان في اللسان، لتبدأ أبنة الـ 27 عام رحلتها مع العلاج، أملاً في الشفاء لاستكمال تجهيزات زفافها مع خطيبها الذي يُدعى صموئيل.

ظل خطيب محاربة السرطان ماريا، رفيقها طوال رحلة العلاج أملاً في التغلب عليه وإتمام زفافهما، حتى أن متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باتوا بتمنون لها الشفاء العاجل، إلا أن القدر كان له رأي أخر.

وفاة ماريا محاربة السرطان

على الرغم من تخصيص أصدقاء ماريها وأقاربها اوقات محددة للصلاة والدعاء من أجلها، ومتابعة رحلة علاجها باتنظام، إلا ان المرض الخبيث انتصر عليها وفارقت عالمنا، مسببه حالة من الحزن والآلم في نفوس محبيها.

محاربة السرطان تهز السوشيال ميديا بوفاتها 

بعد أن اعلن اقارب ماريا وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت عليها التعليقات الحزينة، داعين الله - عز وجل- لها بالرحمة، متمنين الصبر والسلوان لخطيبها وأقاربها، حتى علق أصدقائها: 

  • عمري ما أنسى فرحة ماريا أول يوم خدمة ليها في مدارس الأحد، وشقاوتها الجميلة اللي دايما كانت تلفت انتباهي بروحها الحلوة، ياشهيدة وعروسة المسيح وقديستنا الجميلة.. انا عارفة ومتأكدة دلوقتي قد إيه انك فرحانة نفس فرحتك دي لأن قلبك كان نقي وبسيط، متأكدين انك اقرب جدًا لأي حد دلوقتي يطلبك.. مبروك انك خلاص عديتي كل صعب، وانك دلوقتي فعلا مبسوطة بجد.. استريحتي من التعب مفيش وجع تاني.. احنا صلينا علشانك كتير بس ربنا طلع بيحبك أكتر مننا كلنا ياغالية، متنسيش تصليلنا اننا نتمثل بقوة إيمانك وتحملك وشكرك وضحكتك الحلوة حتى وانتي في أشد تعبك، طول عمرك بتحبي كل الناس وبتخدمي الكل.. صليلنا يا احلى وأجمل مرمورة.
  • مع المسيح ذلك افضل، هتوحشيني ياحبيبتي مكنتش فاكرة اليوم ده ممكن يجي بس عارفة رحمتك يا رب انك خلتها كدة ترتاح من اللي هي كانت فيه، كنتي دايما تقوليلي وحشتيني هاتي ماما وبابا وبولا وتعالي، طب طالما احنا وحشينك روحتي ليه، ربنا يصبرنا على فراقك وبقيتي ليا شفيعة في السماء بحبك أوي
  • قلبي وجعني عليكي أوي، لكن هو ربنا بينقي القلوب النقية وياخدهم عنده.. مبروك عليكي السماء ياعروسة المسيح.. استحملتي تعب وآلام كتير ومشيتي في ليلة عيد صعود جسد العذراء كأنك بتودعينا بفرح وبتقولي ماتزعلوش انا هكون في السماء فرحانة ومرتاحة من كل تعب، ربنا يعزينا ويصبرنا على فراقك.

 

محاربة السرطان السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي ماريا ماريا محاربة السرطان

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