عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تغيب وترجع تخطف التريند| حكايات عروض زواج نرمين الفقي ما بتخلصش.. شاهد

صدى البلد

نجمة الجماهير التي دائمًا ما تخطف الأنظار إليها بجمالها ورقتها وجاذبيتها، وكعادتها سحرت الفنانة نرمين الفقي العيون، في أحدث ظهور لها خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد شواطئ المدن الساحلية، وبمجرد أن نشرت صورها حتى أنهالت عليها التعليقات وطلبات الزواج.

txt

أثار السخرية والجدل| قصة التشيرت المقطوع لمحمد صلاح وكم سعره ؟

txt

مطرب مهرجانات تنبأ بموته قبل عام| ماذا قال كالوشة قبل وفاته؟

أحدث ظهور للفنانة نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية بأحد شواطئ المدن الساحلية، حيث ظهرت بفستان ملون قصير حتى انهالت عليها التعليقات من جمهورهاش

أخر عروض الزواج لـ نرمين الفقي وكيف ردت عليها 

بمجرد أن نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتها من عطلتها الصيفية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام حتى انهالت عليها التعليقات، والتي جاء بعضها يغازلها، والبعض الأخر يطلب يدها للزواج بصورة لطيفة، حيث علق البعض: 

  • عسولة عروسة البحر، روح قلبي، كتير بنحبك، النجوم البحر والقمر نرمين
  • أجمل ست في مصر
  • أمورة يانيرو
  • القمر اللي منور عمري كله
  • جمالك ساحر
  • جميلة أوي
  • تبارك الله على جمالك ربنا يحفظك ويبارك فيكي
  • بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك
  • كيف اتواصل معك
  • احبك نرمين
  • بسم الله ماشاء الله عليكي قمراية قمراية ياحبيبي يااسكندراني ياجميلتي وعروستي ولؤلؤتي وحبيبتي الغالية اوي
  • يأغلى وأعز عروسة وحبيب ونصيب يااهل الخير وكل الخير والحب والعشق والسعادة والبجة والفرحة ياعروستي ومحبوبتي ومعشوقتي

مع كثرة التعليقات التي انهالت على صور الفنانة نرمين الفقي بين المعجبين بجمالها الساحر والمتمنيين الزواج منها كونها فتاة أحلامهم، تجاهلت نرمين الرد على التعليقات.

أحدث أعمال نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، الذي تم عرضه عام 2022، بالمشاركة مع مجموعة من نجوم الفن منهم: « سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي» من تأليف وإخراج هاني كمال.

تنتظر نرمين الفقي عرض مسلسلها الجديد « بعد النهاية»، ويشاركها في بطولة المسلسل أحمد سعيد عبدالغني، ريهام سعيد، هالة صدقي، عمرو عبدالعزيز، علاء مرسي، وصبري عبدالمنعم» من تأليف فداء الشندويلي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

نرمين الفقي عروض الزواج انستجرام أحدث أعمال نرمين الفقي أبو العروسة بعد النهاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

مدير النشاط الرياضي للزمالك يتقدم باستقالته.. مستند

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

حسين لبيب: أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ