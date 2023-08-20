تغيب وترجع تخطف التريند| حكايات عروض زواج نرمين الفقي ما بتخلصش.. شاهد

نجمة الجماهير التي دائمًا ما تخطف الأنظار إليها بجمالها ورقتها وجاذبيتها، وكعادتها سحرت الفنانة نرمين الفقي العيون، في أحدث ظهور لها خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد شواطئ المدن الساحلية، وبمجرد أن نشرت صورها حتى أنهالت عليها التعليقات وطلبات الزواج.

أحدث ظهور للفنانة نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية بأحد شواطئ المدن الساحلية، حيث ظهرت بفستان ملون قصير حتى انهالت عليها التعليقات من جمهورهاش

أخر عروض الزواج لـ نرمين الفقي وكيف ردت عليها

بمجرد أن نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتها من عطلتها الصيفية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام حتى انهالت عليها التعليقات، والتي جاء بعضها يغازلها، والبعض الأخر يطلب يدها للزواج بصورة لطيفة، حيث علق البعض:

عسولة عروسة البحر، روح قلبي، كتير بنحبك، النجوم البحر والقمر نرمين

أجمل ست في مصر

أمورة يانيرو

القمر اللي منور عمري كله

جمالك ساحر

جميلة أوي

تبارك الله على جمالك ربنا يحفظك ويبارك فيكي

بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك

كيف اتواصل معك

احبك نرمين

بسم الله ماشاء الله عليكي قمراية قمراية ياحبيبي يااسكندراني ياجميلتي وعروستي ولؤلؤتي وحبيبتي الغالية اوي

يأغلى وأعز عروسة وحبيب ونصيب يااهل الخير وكل الخير والحب والعشق والسعادة والبجة والفرحة ياعروستي ومحبوبتي ومعشوقتي

مع كثرة التعليقات التي انهالت على صور الفنانة نرمين الفقي بين المعجبين بجمالها الساحر والمتمنيين الزواج منها كونها فتاة أحلامهم، تجاهلت نرمين الرد على التعليقات.

أحدث أعمال نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، الذي تم عرضه عام 2022، بالمشاركة مع مجموعة من نجوم الفن منهم: « سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي» من تأليف وإخراج هاني كمال.

تنتظر نرمين الفقي عرض مسلسلها الجديد « بعد النهاية»، ويشاركها في بطولة المسلسل أحمد سعيد عبدالغني، ريهام سعيد، هالة صدقي، عمرو عبدالعزيز، علاء مرسي، وصبري عبدالمنعم» من تأليف فداء الشندويلي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.