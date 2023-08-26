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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهرت في العلمين بعد 49 سنة.. كيف أصبح شكل طفلة فيلم الحفيد؟

دينا عبد الله
دينا عبد الله

مر ما يقرب من 49 عاما على عرض فيلم «الحفيد» المقرب إلى قلب جميع جمهور السينما المصرية سواء من جيل عرض الفيلم أو الجيل الحديث، إذ امتاز هذا الفيلم بخفة روح الممثلين، وطابع المرح الذي أضافه الأطفال إلى هذا العمل.

بعد مرور كل تلك السنوات على عرض فيلم الحفيد، ما زال الجميع يتذكر ملامح الأطفال المشاركين في الفيلم ببصمتهم وظهورهم المميز وأدوارهم التي جعلته بالفعل متميزًا، خاصة الطفلة التي أدت دور «سوسن».

ظهرت الفنانة دينا عبد الله، التي أدت دور الطفلة سوسن في فيلم “الحفيد”، بعد غياب دام 49 عاما، من خلال الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المُقام حاليًا في مدينة العلمين، فكيف أصبح شكل الطفلة؟

ظهور طفلة «الحفيد» في مهرجان القاهرة للدراما

ظهرت الفنانة دينا عبد الله التي جسدت دور الطفلة سوسن في فيلم “الحفيد”، برفقة شقيقتها إيناس عبد الله على الريد كاربت في مهرجان القاهرة للدراما، وتميزت إطلالتها ببساطتها، حيث كانت إطلالة سوداء أنيقة وغير متكلفة.

أين اختفت دينا عبد الله طوال تلك السنوات؟

لم تشارك الفنانة دينا عبد الله في العديد من الأعمال الفنية، حيث ظهرت في فيلم “الحفيد” بضفائرها ونظارتها الطبية، وشقاوتها التي لفتت الأنظار إليها، ثم ابتعدت عن الساحة الفنية، إلا أنها عادت من جديد وشاركته في بعض الأعمال منها: مسلسلات «نادي القلوب الجريحة، مرات جوزي» وأفلام منها «كباريه الحياة، عالم عيال عيال، بيت بلا حنان طفلة»، ثم اتجهت للإعلام.

مهرجان القاهرة للدراما

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، الخميس الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تُقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، وذلك في دورة استثنائية بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

يترأس لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدرما المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد الفني طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

تتميز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بشكلها التنظيمي الجديد، حيث تم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملئ بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتُعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة أن الدور يشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير.

 

الحفيد دينا عبدالله مهرجان القاهرة للدراما النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز إلهام شاهين طارق الشناوى

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