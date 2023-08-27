الأزمة فُرجت| توقف تخفيف الأحمال وانتهاء قطع التيار في هذا الوقت

ارتفعت حرارة الطقس كثيرًا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى لجوء الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار تطبيق نظام تخفيف الأحمال، ومنذ أن تم تطبيقه وهو الشغل الشاغل للمواطنين، الذين يتساءلون عن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء…

موعد توقف تخفيف الأحمال وانتهاء قطع التيار

بدأت مشكلة انقطاع الكهرباء، واتجاه الحكومة لخطة تخفيف الأحمال بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد في شهر يوليو الماضي، إذ زاد استهلاك الكهرباء كثيرًا في تلك الفترة وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على محطات الكهرباء إذ تطلبت وقودًا أكثر لإنتاج مزيد من الكهرباء.

مع تزايد التسائلات حول موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الكهرباء، ما استدعى توضيح الإعلامي أحمد موسى بانه تبقى فقط ما يقرب من أسبوعين على انتهاء خطة تخفيف الأحمال، حيث سيتم العودة من جديد إلى الوضع الطبيعي في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

سبب تخفيف أحمال الكهرباء

بدأت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يوم 17 يوليو الماضي، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لذا عملت الدولة على تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة، لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة ولتي اقتربت من 36 جيجاوات في اليوم الواحد، ووصل حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، على الرغم من تسخير الدولة كل الإمكانيات المتاحة منهم للتعامل مع هذا الموضوع.

وجاء جدول تخفيف أحمال الكهرباء بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث يتضمن الجدول المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية، حيث نشر مجلس الوزراء جدول قطع الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد علق على أزمة انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال في إحدى لقاءاته مع الأهالي قائلاً:

« اضطرينا نخفف الأحمال لأن حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود، احنا بنبيع الوقود بالجنيه لكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة لكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم