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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

صدى البلد

احتلت الفنانة هيفاء وهبي التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تغزلت بأهالي كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير بحفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في المحافظة، فماذا قالت هيفاء وهبي في حق الأهالي، ولماذا؟… 

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 هيفاء وهبي تتغزل في أهالي كفر الشيخ 

قدمت المطربة هيفاء وهبي أحدث حفلاتها الغنائية في محافظة كفر الشيخ، مغنية باقة من أشهر أغانيها، منها « بوس الواوا، تيجي، مابضعفش، بحبك موت، مسرعة».

تفاعل الجمهور بشكل كبير على المسرح مع النجمة هيفاء وهبي، وخلال الحفل قدمت الشكر لأهالي المحافظة معبرة عن سعادتها الشديدة بتواجها بالمحافظة، والحفاوة الكبيرة التي وجدتها من الأهالي، وتغزلت بهم قائلة: 

«كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها.. أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم، وأنا سعيدة بوجودي في المدينة الساحلية بكفر الشيخ».

شكر خاص لأهالي كفر الشيخ 

بعد انتهاء الحفل نشرت المطربة هيفاء وهبي صورًا من حفلها في كفر الشيخ على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليها قائلة: 

« شكرًا على الحب الكبير كنت مبسوطة جدًا بوجودي معاكم في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ، وكنت سعيدة بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل.. شكرًا للحشد الكبير وأشوفكم تاني عن قريب.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث كليباتها الغنائية تحت عنوان « مبضعفش»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، توزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

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حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

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