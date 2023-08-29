الدولار في منحدر الهاوية| كم سيصل سعر العملة الخضراء قريبًا ؟ مفاجآت منتظرة

منذ أن أعلنت مجموعة البريكس عن دعوة مصر للإنضمام إليها، وبات الجميع يتحدث عن أهمية الأمر لتعزيز خطة التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية، ودورها في الحد من هيمنة الدولار على مصر، وارتفاع الأسعار الكبير الذي حدث في الآونة الأخيرة، فإلى أي مدى يمكن أن يُشكل البريكس تهديدًا على الأخضر؟…

هل يشكل البريكس خطرًا على هيمنه الدولار؟

منذ الحرب العالمية الثانية يهيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، بعد ما أصبح العملة الأكثر استخدامًا حول العالم، إذ يمثل أكثر من 70% من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، و 100% من الصفقات النفطية، و 59% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبنوك المركزية حول العالم، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

يفتح انضمام مصر إلى مجموعة البريكس الباب أمامها للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، وهو القرار الذي يساعد في خفض الطلب على الدولار، إذ تعمل دول البريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، حيث تعمل على التطوير التدريجي لنظام مالي بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ويتوقع الخبراء أن إنشاء عملة البريكس قد يكسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

كما يتوقع خبراء أن تنخفض قيمة الدولار أمام سلة العملات لما يزيد عن 30%، إذا ما نظرنا لحجم اقتصاديات دول البريكس التي ستلغي اعتمادها تدريجيًا على الدولار.

انخفاض أسعار الدولار

أظهر الدولار اليوم الثلاثاء، انخفاضًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسجل اليوم:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متوسط 30.89 جنيه للشراء و 30.95 جنيهًا للبيع

سعر الدولار مقابل اليورو 42.52 جنيه للشراء و 43.6 جنه للبيع

مجموعة البريكس

تمثل مجموعة البريكس نواة لإحداث التوازن بالإقتصاد العالمي من خلال مجموعة مكونة من خمس دول « روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا»، وتستهدف البريكس إلى منافسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكسر هيمنة الدولار الأمريكي، ومنح مساحة أكبر للدول النامية لشغل مساحة أكبر على الساحة الإقتصادية الدولية عبر حلول وبدائل مختلفة بما فيهم فرص تمولية بديلة

انضمام مصر للبريكس طوق نجاة

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس، حيث أن لديها تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة تجعلها منفذًا لتخفيف المشكلات التي تعاني منها، وذلك وفقُا لما أوضحه الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.

أعضاء مجموعة البريكس

تعتبر قمة بريكس 2023 تكتلاً اقتصاديًا هامًا على المستوى الدولي، حيث تضم على طاولتها 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة، هم « روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا»، مع وجود تطلع بعض الدول الأخرى للإنضمام لعضويتها قريبًا.

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا وهي « الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، فنزويلا، وفيتنام».