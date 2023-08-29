عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدولار في منحدر الهاوية| كم سيصل سعر العملة الخضراء قريبًا ؟ مفاجآت منتظرة

صدى البلد

منذ أن أعلنت مجموعة البريكس عن دعوة مصر للإنضمام إليها، وبات الجميع يتحدث عن أهمية الأمر لتعزيز خطة التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية، ودورها في الحد من هيمنة الدولار على مصر، وارتفاع الأسعار الكبير الذي حدث في الآونة الأخيرة، فإلى أي مدى يمكن أن يُشكل البريكس تهديدًا على الأخضر؟… 

txt

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

txt

سيبوا الرز للمواطن| سبب غضب أحمد موسى من وزير التموين وأسعار السلعة اليوم

هل يشكل البريكس خطرًا على هيمنه الدولار؟

منذ الحرب العالمية الثانية يهيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، بعد ما أصبح العملة الأكثر استخدامًا حول العالم، إذ يمثل أكثر من 70% من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، و 100% من الصفقات النفطية، و 59% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبنوك المركزية حول العالم، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

يفتح انضمام مصر إلى مجموعة البريكس الباب أمامها للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، وهو القرار الذي يساعد في خفض الطلب على الدولار، إذ تعمل دول البريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، حيث تعمل على التطوير التدريجي لنظام مالي بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ويتوقع الخبراء أن إنشاء عملة البريكس قد يكسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

كما يتوقع خبراء أن تنخفض قيمة الدولار أمام سلة العملات لما يزيد عن 30%، إذا ما نظرنا لحجم اقتصاديات دول البريكس التي ستلغي اعتمادها تدريجيًا على الدولار.

انخفاض أسعار الدولار

أظهر الدولار اليوم الثلاثاء، انخفاضًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسجل اليوم: 

  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متوسط 30.89 جنيه للشراء و 30.95 جنيهًا للبيع
  • سعر الدولار مقابل اليورو 42.52 جنيه للشراء و 43.6 جنه للبيع

مجموعة البريكس 

تمثل مجموعة البريكس نواة لإحداث التوازن بالإقتصاد العالمي من خلال مجموعة مكونة من خمس دول « روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا»، وتستهدف البريكس إلى منافسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكسر هيمنة الدولار الأمريكي، ومنح مساحة أكبر للدول النامية لشغل مساحة أكبر على الساحة الإقتصادية الدولية عبر حلول وبدائل مختلفة بما فيهم فرص تمولية بديلة 

انضمام مصر للبريكس طوق نجاة 

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس، حيث أن لديها تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة تجعلها منفذًا لتخفيف المشكلات التي تعاني منها، وذلك وفقُا لما أوضحه الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.

أعضاء مجموعة البريكس 

تعتبر قمة بريكس 2023 تكتلاً اقتصاديًا هامًا على المستوى الدولي، حيث تضم على طاولتها 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة، هم « روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا»، مع وجود تطلع بعض الدول الأخرى للإنضمام لعضويتها قريبًا.

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا وهي « الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، فنزويلا، وفيتنام».

البريكس الدولار مجموعة البريكس أعضاء مجموعة البريكس انخفاض أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

ترشيحاتنا

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات هامة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لخدمة قضايا الأمة

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

مستشار رئيس النيجر المعزول: لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ