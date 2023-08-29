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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سيبوا الرز للمواطن| سبب غضب أحمد موسى من وزير التموين وأسعار السلعة اليوم

صدى البلد

اتخذت وزارة التموين قرارًا بإلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع، حول سبب هذا القرار، واستاء الإعلامي أحمد موسى من قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فماذا حدث.

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لماذا غضب أحمد موسى من وزير التموين؟

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بإلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين، معبرًا عن استيائه من هذا القرار، بينما كان يُقدم برنامج « على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية « صدى البلد».

علق الإعلامي أحمد موسى على القرار قائلاً: 

«مفيش أسرة في مصر مش بتاكل الأرز، ويجب إعادة النظر مرة أخرى في قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين، لأن الأرز وجبة أساسية للمصريين، ولا يجب فرض سلع بعينها على المواطن، وطالما هناك اكتفاء ذاتي يجب إتاحة الأرز على بطاقة التموين..».

وتابع أحمد موسى: « الدولة مخصصة 127 مليار جنيه دعم للسلع التموينية والخبز وفي مواطنين عايشين على سلع التموين دي، والتوقيت الحالي بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين غير مناسب وكان لابد تأجيله للفترة المقبلة… الرئيس قرر تأجيل رفع أسعار الكهرباء، كان هيجرى ايه لو سبنا الأرز على البطاقة، والله ما هيحصل حاجة»

قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين 

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين على هامش وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة الأقصر، عن قرار رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقات التموينية، حيث قال الوزير: 

«إن دول العالم تواجه العديد من المشكلات والتحديات الخارجية، وليست مصر فقط هي الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الازمات، والعالم كله بيقابل تحديات بسبب الأمن الغذائي، إنما بتوفيق من ربنا وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نتوجه لـ الحفاظ على المخزون بدل ما كنا بنشتغل على 3 شهور خلينا الحد الأدنى 6 شهور.. وده خلانا نوفر القمح والسكر اللي يكفينا لحد شهر 4 اللي جاي.. 

ومفيش رز على التموين علشان الـ 50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر فـ إزاي أنزل الارز يتبهدل في التموين علشان كده قررنا إننا نسيت الأرز حر.. وهنستمر في منع تصدير الأرز علشان كده الأرز هيفضل متوفر.. أحب أطمن  المواطنين إننا كلنا شغالين في صالحهم».

أسعار الأرز في الأسواق اليوم 

استقر سعر الأرز بالسوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، إلى جانب تراجع سعر الأرز المعبأ ليبدأ من 26 جنيهًا للكيلو الواحد.

انخفض سعر طن الأرز الأبيض ليصل بأسعار تتراوح ما بين 18 و 20 ألف حنيه للطن الواحد بدلاً من 26 ألفًا و 28 جنيه للطن.

 

 

أحمد موسى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صدى البلد إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين أسعار الأرز في الأسواق اليوم

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