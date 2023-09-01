وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

على الرغم من كونه طفلاً صغيرًا وكان في بداية مشواره الفني، إلا انه لقى إقبالاً واسعًا ومحبه كبيرة في قلوب كل من شاهده سوء في الوسط الفني أو الجمهور المصري، ترك الطفل الفنان رابي أحمد بصمة طيبة وجميلة في قلوب الجميع.

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بالرحيل المفاجئ للفنان الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته ، مساء أمس الخميس، ليسرق برحيله البسمة التي رسمها على شفاه الجميع، فماذا حدث؟…

تفاصيل وفاة رابي أحمد ووالده

أعلن المخرج المصري تامر كرم، عن وفاة أصغر ممثل في مصر، الفنان رابي أحمد ووالده، في حادث سير بسيارته، مساء أمس الخميس، حيث كتب تامر كرم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال خلاله :

« إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الآلم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير..

ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء»

وقدم عدد من الفنانين نعيًا للطفل رابي أحمد، وكانت منهم الفنانة الشابة رغدة جلال التي نشرت نعيًا له عبر حسابها عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك قائلة:

« إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى الطفل البرئ الطيب رابي أحمد ووالده إثر حادث سير.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة ويصبر قلب والدته وأخته يارب دعواتكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون»

الاعمال الفنية لـ رابي أحمد

قبل وفاة الطفل الفنان رابي أحمد كان قد لفت أنظار الجمهور بمشاركته في بعض الأعمال المسرحية منها « حكاية لعبة ( توي ستوري)» على مسرح جراند طيبة، حيث جسد شخصية سبونغ بوب، إلى جانب مشاركته في بعض الإعلانات.

علاقة رابي أحمد بالفنان بيومي فؤاد

شارك الطفل رابي احمد مع الفنان بيومي فؤاد في أحمد الأعمال الفنية، وبعد وفاة رابي تداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور له مع عدد من نجوم الفن أبرهم كان أحمد فتحي وبيومي فؤاد.