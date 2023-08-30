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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق

أثارت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق ضجة كبيرة، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بعد أن قدمت عرضًا مميزًا، وبملابسها المميزة المُستوحاة من الحضارة الفرعونية، فما قصة هذا العرض؟

 

ملابس لاعبة الجمباز المصرية تخطف الأنظار في بطولة العالم 

خطفت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق الأنظار إليها في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بتقديمها عرضًا مميزًا في البطولة، مثيرة ضجة كبيرة بملابسها المستوحاة من ملابس ملكات مصر القديمة، وكذلك الموسيقى المستوحاة من الحضارة الفرعونية.

تفاعل السوشيال ميديا مع حبيبة مرزوق 

أدت حبيبة مرزوق، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، عرضًا مبهرًا لجميع الحضور، حيث صفق الجميع لها بحرارة شديدة، وما أن تم عرض مقطع الفيديو الذي يُظهر عرض حبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت عليها التعليقات المعجبة والمشيدة بها وبأدائها الرائع، حيث علق البعض: 

  • فعلاً تجنن
  • ماشاء الله روعة
  • خطفت قلبي
  • رائعة ومتنقنة في الحركات
  • مبهجة جدًا
  • الله الله الله
  • حبيبة جميلة وشاطرة جدًا خريجة MES
  • لاعبة رائعة بالرغم من انها عارفة ان اللبس مش هيبين جمال الحركة لانها اكيد عملت بروفات كتير بيه، إلا أنها فضلت تلبس تصميم مصري يعبر عنها وعن بلدها
  • جميلة جدًا بس اعتراضي على اغنية لقصر كان اجمل تكمل العرض كله بالموسيقى الفرعونية.. بس هيا جميلة ولبسها وتسريحة شعرها انا شايفاها جمال جدا

من هي حبيبة مرزوق؟

بدأت حبيبة مرزوق رياضة الجمباز الإيقاعي منذ إن كان عمرها 3 سنوات فقط، واستمرت في ممارسة الرياضة حتى وصلت إلى صدارة إفريقيا، ومثلت مصر في أكثر من بطولة أولمبية، وحصلت مؤخرًا على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي في منافسات الفردي العام والفرق لتتأهل من خلالها لتمثير مصر في الأولمبياد المقبل 2024.

التحقت حبيبة مرزوق بكلية الطب وتمنت أن يكون هناك في الجامعات المصرية قسمًا للطب الرياضي لكي تدرس فيه وتنقذ اللاعبين من الإصابات التي يتعرضون لها بسبب الحركات الصعبة في رياضة الجمباز.

اختارتها الأمم المتحدة حتى تكون سفيرة لإحدى مبادراتها المعنية بتنمية مهارات الشباب في العالم وربطهم بفرص التوظيف، إلى جانب اختيارها سفيرة لليونيسيف في حملة «السكر بره» للتوعية بمخاطر مرض السكري.

حققت حبيبة مرزوق عددًا من الميداليات من بينها برونزية بطولة لوكسمبورغ وفضية وبرونزيتان في بطولة كرواتيا الدولية وغيرها من الميداليات الهامة.

الحضارة الفرعونية حبيبه مرزوق لاعبة الجمباز المصرية بطولة العالم للجمباز الإيقاعي السوشيال ميديا

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بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

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