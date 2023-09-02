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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

ارشيفية
ارشيفية

مع بداية كل شهر ميلادي يتساءل الموظفين عن أيام الأجازات المتوقعة خلال الشهر، ويتميز شهر سبتمبر من هذا العام بوجود 10 أيام أجازات رسمية، فما هم؟.. 

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 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة

يُصادف في شهر سبتمبر الجاري 10 أيام عطلة رسمية هم: 

عطلة المولد النبوي 2023.. 

 توافق عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، بتاريخ 12 ربيع الأول 1445هـ.. وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فمن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة طويلة في نهاية الأسبوع.

يضم شهر سبتمبر 11 إجازة أسبوعية وعطلة رسمية واحدة هي إجازة المولد النبوي الشريف وفقًا للتواريخ الأتية: 

  • يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023
  • يوم السبت الموافق 2 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 
  • يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 
  • يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 16 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 
  • يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
  • يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 
  • يوم السبت الموافق 30 سبتمبر
عطلة المولد النبوي عطلة رسمية شهر سبتمبر إجازة أسبوعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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