عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

ينتظر الكثير من المواطنين، خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، الإجازات والعطلات الرسمية؛ من أجل الراحة وقضاء الوقت مع العائلة، والخروج للتنزه، خاصة بعد أيام عمل طويلة، والتي من بينها إجازة المولد النبوي الشريف.

txt

30 يوم إجازة للموظف لأداء فريضة الحج في قانون الخدمة المدنية

txt

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة


وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة

ومع انقضاء ثمانية أشهر من عام 2023؛ يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية فى هذا العام خاصة بعد انقضاء إجازة العيد التي استمرت حتي 3 يوليو للقطاع الحكومي فيما منحت القطاع الخاص حتي 2 يوليو، وبقاء إجازتين فقط خلال 2023 منها إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازة المولد النبوي الشريف 

وتوافق إجازة المولد النبوي الشريف 2023، هذا العام يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023  حيث ينتظر المسلمون هذا الموعد من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ووفقا لقرارات ترحيل الإجازات من المقرر أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول سبتمبر 2023 ، بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس.


إجازات متبقية فى 2023


ولا يتبقي فى إجازات 2023  وآخر العطلات الرسمية لعام 2023  إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

الإجازات الأسبوعية 2023

و يحصل المواطنين على يومين إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

txt

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة

txt

عمل بدون إجازة مرضية 20 عاما| قصة أمريكي تلهب منصات التواصل الاجتماعي.. والجمهور يكافئه بـ400 ألف دولار

وقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

اجازه المولد النبوى الشريف إجازة المولد النبوي الشريف 2023 إحياء المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

موضوعات متعلقة

المولد النبوي 2023 | أنشودة رائعة لـ ناصر التمادي في مدح الحبيب

دعاء المولد النبوي الشريف.. ماذا نقول في هذه الذكرى العطرة

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية عن انضمام مصر لبريكس: العالم بدأ يتحرر سياسيا واقتصاديا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا والفلسفة

باريس سان جيرمان يفوز على لانس في الدوري الفرنسي

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ