مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

ينتظر الكثير من المواطنين، خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، الإجازات والعطلات الرسمية؛ من أجل الراحة وقضاء الوقت مع العائلة، والخروج للتنزه، خاصة بعد أيام عمل طويلة، والتي من بينها إجازة المولد النبوي الشريف.



وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة

ومع انقضاء ثمانية أشهر من عام 2023؛ يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية فى هذا العام خاصة بعد انقضاء إجازة العيد التي استمرت حتي 3 يوليو للقطاع الحكومي فيما منحت القطاع الخاص حتي 2 يوليو، وبقاء إجازتين فقط خلال 2023 منها إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازة المولد النبوي الشريف

وتوافق إجازة المولد النبوي الشريف 2023، هذا العام يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023 حيث ينتظر المسلمون هذا الموعد من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ووفقا لقرارات ترحيل الإجازات من المقرر أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول سبتمبر 2023 ، بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس.



إجازات متبقية فى 2023



ولا يتبقي فى إجازات 2023 وآخر العطلات الرسمية لعام 2023 إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

الإجازات الأسبوعية 2023

و يحصل المواطنين على يومين إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.