كنت بحضن واحد .. محمد أنور يكشف أغرب مهنة له قبل التمثيل

كشف الفنان محمد أنور، عن أغرب مهنة عمل فيها خلال مسيرته، خاصة أنه اعترف من قبل أنه عمل في العديد من المهن المختلفة، قبل أن يستقر في مهنة التمثيل، ويحقق نجاحا كبيرا فيها في الوقت الحالي، ويصبح واحدا من النجوم الممتلكين لشعبية كبيرة.

محمد أنور يكشف تفاصيل أغرب مهنة عمل بها

وقال "أنور"، خلال تصريحات مع قناة "العربية": "أنا اشتغلت شغلانة ممكن البعض يشوفها عيب، ولكن هي مش عيب الحقيقة، أنا كنت شغال شغلانة هي أني بحضن واحد، أروح من الصبح لحد بالليل أحضن واحد ومن ثم أروح، بس الشغلانة دي كان اسمها جيبسون بورد".

وتابع أنور: "تركيب الجيبسون بورد ده بيحتاج أن الراجل وهو شغال يفضل ممسوك، فكنت بروح من الصبح أفضل حاضن الراجل اللي شغال عشان ميقعش لحد ما يخلص شغل، ومن ثم أقبض وأروح، ودي كانت شغلانتي أفضل سانده عشان ميقعش، وكنت بقبض 50 جنيه في اليوم على الشغل ده".

وأردف أن هذا العمل لم يكن محدد بوقت معين، إذ كان يعمل منذ بداية اليوم صباحا وحتى صلاة المغرب تقريبا، مع وجود فترة للراحة، "مش كنت بفضل قاعد حاضنه طول الوقت يعني كنا بنريح شوية".

واستطرد محمد أنور متحدثًا عن أسوأ نقد تلقاه قائلا إنه يتقبل النقد بشكل كبير، ولكنه لا يحب تحريف التصريحات التي تُقال عليه أو اقتطاع بعض التصريحات وتحريفها بشكل يضعها في مفهوم غير صحيح.

ولفت إلى أنه في بداية مسيرته كان يغضب من الانتقادات التي توجه لفريق مسرح مصر بالكامل بسبب أن أحد الأشخاص قام بفعل فردي دون النظر لأي شخص، "يعني أنا عملت حاجة غلط تنتقدني انما مش تنتقد فرقة مسرح مصر بالكامل".