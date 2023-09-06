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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تعليمي: طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة يواجهون مشكلة كبيرة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن عدد طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة تصل لـ ربع مليون طالب تقريبا، موضحا أن هؤلاء الطلاب قد يواجهون مشاكل عديدة في التواجد في الكليات بسبب أن الأماكن المتبقية. 

 

خبير تعليمي: وزارة التعليم لا تتدخل في وضع مصاريف الجامعات الخاصة 

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج ""صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الثانوية العامة يواجهون مشكلة حول الأماكن المتبقية لهم في الكليات المتبقية طبقا لرغباتهم، ومن هنا يبحث البعض عن المكان الأقرب لميوله، وسيكون قبول معظمهم في المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة إلا فيما تبقى من أماكن متبقية خُصصت للكليات التي يُشترط فيها النجاح في اختبارات القدرات مثل التربية الرياضية، والموسيقية وما إلى ذلك. 

 

وتابع الخبير التعليمي، أن معظم طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة سيكون في المعاهد المختلفة، ولكن العدد هذا العام ليس بالقليل، وخاصة من طلاب المجموعة الأولى الذي بدأ في الانتقال للجامعات الأهلية، وبعض طلاب الدور الثاني بعد النجاح في عدد من المواد قد يدخله كلية ما، "يعني لو شخص مجموعه كبير وتعثر في مادة ما بعد ما نجح في المادة دي قادر على دخول الكليات التي أغلقت أبوابها لأن مجموعه يجيبها". 

 

وأردف، أن وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة لا يتدخلوا في تحديد مصروفات أي جامعة خاصة، ولكن بسبب التنافس بين الجامعات تضع الجامعات حذرها في مجال التنافس، موضحا أن الجامعات الأهلية يتم وضع أسعارها من مجلس الجامعات الخاصة إذ أنها تابعة للحكومة، ومن خلال العوائد تنفق تلك الجامعات الأهلية على نفسها. 

لثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة خبير تعليمي برنامج صالة التحرير عزة مصطفي قناة صدي البلد

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