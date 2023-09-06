سمير فرج عن مجدي يعقوب: بريطانيا غيرت قانون منح لقب السير من أجله

أكد الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن القانون البريطاني من البرلمان تغير من أجل منح الدكتور مجدي يعقوب لقب "سير"، بسبب رفضه التنازل عن الجنسية المصرية.

كتب مقالا للإشادة بـ مجدي يعقوب

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار " المذاع على فضائية "النهار"، أنه كتب مقالة في الأهرام منذ عامين للإشادة والعرفان بجهود السير مجدي يعقوب "طبيب القلوب".

السير مجدي يعقوب رجل عظيم قدم لمصر الكثير

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن السير مجدي يعقوب رجل عظيم قدم لمصر الكثير وترك إنجلترا من أجل قلوب المصريين.