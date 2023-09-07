الأرصاد تحذر: اليوم وغدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية

‏قالت الدكتورة منار غانم، ‏عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم، الخميس، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وأمس، الأربعاء، كانت درجة الحرارة على ‏القاهرة ‏الكبرى 37، ‏واليوم من المتوقع أن ترتفع وتصل إلى 39 درجة.

وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "الأولى المصرية": “ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية وأيضا صحراء شبه الجزيرة العربية”.

وأكدت أن اليوم سيكون الطقس شديد الحرارة، جافا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، واليوم وغدا هما ذروة ارتفاع درجات الحرارة.