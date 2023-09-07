20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم ونشرة هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة اليوم ، والتي تشهد تزايدا ملحوظا لتسجل العظمى نحو 45 درجة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس الآن في القاهرة

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد

بينما كشفت الأرصاد في نشرتها عن طقس اليوم، أنه يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

20 درجة كاملة

وتتراجع درجات الحرارة اليوم بقيمة 20 درجة خلال ساعات الليل على الوادي الجديد ، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم للعظمى 45 درجة، فيما تهبط الصغرى ليلا إلى 25 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 11 درجة على القاهرة إذ تسجل العظمى 39 درجة، فيما تهبط الصغرى ليلا إلى 28.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فأكدت الأرصاد أنها تشمل تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن لقناة، وتتكون أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

أتربة عالقة

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وكشفت الأرصاد عن نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن لحالة البحر المتوسط فقالت الأرصاد إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين و ربع المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الادارية 39 27

6 اكتوبر 40 27

بنهــــا 39 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 39 28

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 28

طنطا 39 27

دمياط 33 26

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 38 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 34 25

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 37 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 37 26

العلمين الجديدة 36 26

مطروح 35 25

السلوم 34 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 31

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 31

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 41 25

بني سويف 42 25

المنيا 42 24

أسيوط 43 26

سوهاج 43 27

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادى الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28