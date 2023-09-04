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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

سقوط أمطار 

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن خبراء الأرصاد يتوقعون هطول أمطار خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق.

 

سقوط أمطار 

 وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار للمناطق الساحلية مطروح الإسكندرية وشمال الوجه البحري اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض نشاط الرياح وراء الإحساس بحرارة الجو خلال الأيام القليلة الماضية.

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درجات الحرارة غدًا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الثلاثاء :  القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42  والصغرى  28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.

سقوط أمطار 

ارتفاع بدرجات الحرارة غدًا

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم.

طقس القاهرة الان

وهناك مفاجأة فجرتها لنا هيئة الأرصاد الجوية، وهي أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، فسيكون هناك سقوط أمطار على عدد من المناطق في الجمهورية، وهو أمر غير متوقع، فمن المعروف أن الأمطار تكون في مصر في فصل الشتاء، وليس الصيف وفي عز الحر وارتفاع درجات الحرارة.

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