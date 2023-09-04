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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مياه الأمطار تغمر عربات المترو في مدريد

المياه في مترو مدريد
المياه في مترو مدريد

غمرت المياه قطارات مترو العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الساعات الماضية، وظهرت لقطات مصورة توضح ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعرضت المدينة لأسوأ أمطار منذ عام 1972، حيث  أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان اثنين آخرين في أماكن أخرى في إسبانيا .

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدفق المياه إلى مترو أنفاق مدريد، حيث يظهر تدفق المياه عبر أبواب عربة مترو متحركة ، وسط ذهول الركاب .


وقالت الشرطة،  أنه تم إرسال مروحيات لإنقاذ الأشخاص الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم في منطقة توليدو.

وفي الوقت نفسه، في منطقة مدريد، أنقذت قوات الطوارئ ما يقرب من 1200 شخص.


وفي منطقة مدريد، دمرت مياه الفيضانات ستة جسور، مما أدى إلى فيضان على ضفاف الأنهار.

تم إغلاق الطرق وخطوط مترو الأنفاق وخطوط القطارات عالية السرعة في أنحاء إسبانيا بسبب الأمطار الغزيرة.

نصح عمدة مدريد  جميع السكان بالبقاء في منازلهم مع استعداد العاصمة لأمطار غزيرة وعواصف ستؤثر على أجزاء عديدة من إسبانيا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، وسط توقعات بأخطار شديدة على منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس.

https://www.youtube.com/shorts/a4fc8JHw2Nk

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