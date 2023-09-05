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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد التركية تحذر من وجود أمطار غزيرة في هذه المناطق

صدى البلد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية عن توقعات الطقس، اليوم الثلاثاء، في حين ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون المعدلات الموسمية في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه ستكون هناك أمطار غزيرة في بعض المقاطعات.

وبحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الأجزاء الشمالية والوسطى والغربية من تركيا غائمة جزئياً وشديدة الغيوم، مرمرة وبحر إيجه وغرب البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال وغرب وسط الأناضول الأجزاء الداخلية، بحسب موقع “سي إن إن ترك”. 

وفي غرب ووسط البحر الأسود، والأجزاء الداخلية من المقاطعات الساحلية لشرق البحر الأسود، من المتوقع أن تشهد أجزاء من البلاد ومناطق ريزي ودوزجي المحيطة بها أمطارًا محلية وعواصف رعدية، بينما ستكون الأماكن الأخرى غائمة وواضحة قليلاً. 

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليًا في محيط بحر إيجه الداخلي وكيركلاريلي وأيدين وإسبرطة وإسكي شهير، وكذلك في شرق أدرنة، وفي شمال تكيرداغ، وفي جنوب وشرق إزمير، وفي الشمال والغرب أنقرة.

مرمرة

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا، مع هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية في جميع أنحاء المنطقة. 

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في أماكن حول كيركلاريلي وفي الجزء الشرقي من أدرنة وشمال تكيرداغ، ومن المتوقع أن تهب الرياح بقوة من الشمال والشمال الشرقي (40-60 كم/ساعة).

أدرنة 

20 درجة مئوية، 27 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا مع هطول أمطار وعواصف رعدية أحيانا. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليا في المناطق الشرقية.

إسطنبول

22 درجة مئوية، 29 درجة مئوية
غائم جزئيا وشديدا مع هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية

كيركلاريلي

 19 درجة مئوية، 26 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا مع هطول أمطار وعواصف رعدية أحيانا. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليا.

سكاريا

18 درجة مئوية، 30 درجة مئوية
غائم جزئياً وشديداً مع هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية اليوم، الثلاثاء.

بحر إيجه
ويتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا، مع هطول أمطار متقطعة ومحلية وعواصف رعدية في عموم المنطقة. 

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليًا في محيط بحر إيجه الداخلي وأيدين وموغلا والمناطق الجنوبية والشرقية من إزمير.

كاراهيسار

15 درجة مئوية، 27 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا وشديدا، مع هطول أمطار محلية وعواصف رعدية مساء اليوم واليوم، الثلاثاء، بعد الظهر. 

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة هذا المساء.

دنيزلي

20 درجة مئوية، 32 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا وشديدا، مع هطول أمطار محلية وعواصف رعدية مساء اليوم واليوم، الثلاثاء، بعد الظهر. 

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة هذا المساء.

إزمير

 22 درجة مئوية، 32 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا مع هطول أمطار وعواصف رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليا في المناطق الجنوبية والشرقية.

موغلا 

20 درجة مئوية، 26 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا مع هطول أمطار وعواصف رعدية أحيانا. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليا.

البحر الأبيض المتوسط
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا، مع هطول أمطار متقطعة ومحلية وعواصف رعدية في غرب البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في أماكن حول إسبرطة.

أضنة 

23 درجة مئوية، 36 درجة مئوية
غائم جزئيا وقليلا.

أنطاليا

 24 درجة مئوية، 29 درجة مئوية
غائم جزئياً وشديداً، مع هطول أمطار متقطعة ومحلية وعواصف رعدية.

هاتاي

23 درجة مئوية، 33 درجة مئوية
غائم جزئيا وقليلا

مرسين

 26 درجة مئوية، 33 درجة مئوية
غائم جزئيا وقليلا

الأناضول الوسطى
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا، مع سقوط أمطار وعواصف رعدية في شمال وغرب المنطقة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليًا في محيط إسكي شهير والمناطق الشمالية والغربية من أنقرة.

أنقرة

15 درجة مئوية، 28 درجة مئوية
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وشديدا مع هطول أمطار وعواصف رعدية أحيانا. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة محليا في المناطق الشمالية والغربية.

إسكيشهير

15 درجة مئوية، 27 درجة مئوية
غائم جزئياً وشديداً، مع هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية مساء اليوم، تكون قوية أحياناً.

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