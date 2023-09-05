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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينها مكة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

أرشيفي
أرشيفي

 تشهد بعض المدن السعودية اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً في درجات الحرارة، مع استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بشأن طقس المملكة؛ فقد توقع المركز أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، تليها الأحساء بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 45 درجة في كل من المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن.

وأضاف أن الرياض وبريدة يتوقع أن تسجلا درجة حرارة بمقدار 42 مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في جدة، و31 درجة مئوية بمدينة أبها.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن أجزاء من منطقة نجران وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، ستشهد سماءً غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

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