تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة فى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى الاستقرار بالأحوال الجوية بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه خلال فترات النهار سيكون هناك ارتفاع طفيف فى قيم درجات الحرارة عن أمس، الاثنين، بحوالي درجة.

وقالت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ما بين 34 و35 درجة مئوية نهارا، مع تواجد نسب رطوبة والتي تستمر حتى غد، الأربعاء، والأجواء تكون حارة رطبة.

وأوضحت أنه بدءا من غد، تبدأ البلاد التأثر بكتل هوائية صحراوية، وتلك الكتل تكون منخفضة فى نسب الرطوبة، ولكن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذورة الارتفاع فى درجات الحرارة تكون يومي الخميس والجمعة، لأنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة 40 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة، والأجواء تكون شديدة الحرارة.