«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة ، وتصل درجات الحرارة خلالها إلى 47 درجة على جنوب الصعيد للمحسوسة ، فيما ترتفع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة للمحسوسة.

موجة شديدة الحرارة

وبينت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الأسبوع الأول من سبتمبر يأبى أن ينتهى دون أن يعلن عن موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

موجة شديدة الحرارة

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وتوقع خبراء الهيئة أن تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة اعتبارا من اليوم الأربعاء، ️وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وكشفت بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلا

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن لقناة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب البحر

وتضمنت نشرة الأرصاد حالة البحرين، فبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة :

الأرصاد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 37 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 27

دمياط 35 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 37 25

نخل 34 18

كاترين 31 17

الطور 39 25

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 35 24

العلمين الجديدة 34 23

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 27

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 29

حلايب 35 28

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 22

بني سويف 39 22

المنيا 40 21

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 43 25

الأقصر 43 24

أسوان 44 27

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28

