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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس لليوم، الثلاثاء، الموافق 5 أغسطس 2023، وفقا التوقعات هيئة الأرصاد الجوية

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أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس


أبرز التقرير المفصل، تفاصيل حالة طقس الثلاثاء، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، لافتا إلى أن الارتفاع في نسبة الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع التقرير المصور، المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك فرص حقيقية وضعيفة لأمطار خفيفة تضرب مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم» على فترات متقطعة، وليس ذلك فقط بل أيضا متوقع أن يحدث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

المنطقة - العظمى المحسوسة
القاهرة والوجه البحري 35 38
السواحل الشمالية 34 37
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 37 39
جنوب الصعيد 41 42

الأرصاد طقس الطقس درجات الحرارة حالة الطقس أخبار حالة الجو اليوم امطار رياح

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