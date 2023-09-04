فيضانات وسيول وصواعق تضرب تركيا.. وتحذير بالأصفر والبرتقالي من الأرصاد

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم،الاثنين، بأن الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرا باللون الأصفر لثماني ولايات تركية، وتحذيرا باللون البرتقالي لولايتين.



ووفقا لشبكة "تركيا الآن"، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، بيانا جاء فيه إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على فترات في المناطق التي شملها التحذير وقد يتسبب هطول الأمطار في حدوث فيضانات.

الولايات التي شملها التحذير البرتقالي أوردو وسامسون، أما الولايات التي شملها التحذير الأصفر هي ورودو وسامسون وكل من أماسيا، آرتفين، جوروم، كاستامونو، ريزي، سينوب، توكات وطرابزون.

وطالبت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع السلبيات المحتملة، مثل حدوث الفيضانات والسيول والصواعق، بالإضافة إلى تطاير الأشجار وإغلاق الطرق، وتعطل وسائل النقل العام.