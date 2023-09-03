الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس نهاية الأسبوع| ماذا يحدث؟

فجرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن تضرب البلاد موجة حارة، تبدأ الأربعاء المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد، أنه بداية من الأربعاء المقبل، ستضرب البلاد موجة حارة، وستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، يستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل، وترتفع معها درجات الحرارة على البلاد.