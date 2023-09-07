فترة انتقالية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الجمهورية، نتيجة لتأثير الكتل الهوائية القادمة إلى مصر، موضحة أن هذه الكتل الهوائية صحراوية وتأتي من مناطق شديدة الحرارة في شبه الجزيرة العربية، وستؤثر على الحالة الجوية في البلاد.

وأوضحت منار غانم، على قناة “صدى البلد”، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 مئوية، وفي السواحل الشمالية ستصل إلى 36 درجة مئوية، ومع ذلك ستكون نسبة الرطوبة منخفضة.

الجو شديد الحرارة

وقالت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة خلال فترة النهار في معظم مناطق الجمهورية، في حين ستكون المساء والليل مائلة للحرارة.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الاثنين، ومع يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدل الطبيعي، وسيبدأ الانخفاض واستعادة الأجواء المعتادة.

واختتمت قائلة: “من المحتمل أن يكون هناك رياح وأتربة غدًا، نظرًا لأننا في فترة انتقالية من الصيف إلى الخريف، وقد تحدث تقلبات في حالة الطقس”.