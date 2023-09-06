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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

خلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن طقس نهاية الأسبوع بداية من اليوم الأربعاء يشهد موجة شديدة الحرارة. 

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من جانبها هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت تحذير جديد عن حالة الطقس، والتي أشارت إلى أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على القاهرة بحلول يوم الجمعة المقبل.

 
الأرصاد الجوية، ذهبت إلى أنه ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد كما أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 27 درجة.

- الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة

- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

- أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة.
العظمى الصغرى
القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 24

المنصورة 37 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 27

دمياط 35 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 37 25

نخل 34 18

كاترين 31 17

الطور 39 25

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 35 24

العلمين الجديدة 34 23

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 27

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 29

حلايب 35 28

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 22

بني سويف 39 22

المنيا 40 21

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 43 25

الأقصر 43 24

أسوان 44 27

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28

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