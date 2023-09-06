ذروتها غدا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “تن”، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتي الاثنين المقبل، ولكن ذروة الارتفاعات هي غدا الخميس والجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبرى نهارا إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تكون ارتفاع بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نظرا لتواجد نسب الرطوبة ولكن بنسب أقل من الأيام السابقة.

وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، ويكون هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلا، وتكون من مائلة للحرارة إلى معتدلة بمعظم أنحاء الجمهورية.