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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| مفاجأة بشأن الطقس وإعصار المتوسط.. حقيقة اختناق ركاب طائرة شرم الشيخ.. مفاجأة بتقرير الوطنية للإعلام عن مرتضي منصور

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فتحت عنوان "جذب الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الرئيس: تعزيز الصناعة.

الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، خاصة بعدما شهدت اليونان سيول مفاجئة، حيث يشهد وسط البحر المتوسط يشهد عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت علي اليونان وستصل الي الشمال الليبي وان دل هذا فهو يدل علي احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

إيركايرو تصدر بيانًا عن حالات اختناق مسافرين على متن طائرة

صرحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة ٧ من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق.

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، ومحمد على علام أمين السر حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣.

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب،

"كاف": إعلان أسماء الدول المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم 27 سبتمبر الجاري موعدا لإعلان أسماء الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027. وعقدت اللجنة التنفيذية للكاف اجتماعا، أمس /الخميس/، تم خلاله اعتماد القرارات التي اتخذها رئيس وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

سفاح الجيزة الحلقة 5.. ما مصير ركين سعد؟

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل سـ.فاح الجيزة تريند مواقع التواصل الاجتماعي حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة فقد تابعها الجمهور بشغف ليعرف مصير ركين سعد وهل سيقتلها السفاح ام لا، وهل سيصل باسم سمرة الي الحقيقة ويقع السفاح. علقت الفنانة هنا الزاهد، علي نجاح مسلسل سـ.فاح الجيزة

ختام محكى القلعة .. عمر خيرت يسحر الجمهور

أنهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر دورته 31 بعد فعاليات ماراثونية اقيمت على مسرح المحكى واستمرت طوال 14 يوما استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها.

فيديو جديد.. كواليس جلسة الصلح بين ريم طارق وحسن شاكوش

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل جلسة الصلح التى تمت بينهما

كوريا الجنوبية تطالب برد دولي على برامج بيونج يانج النووية والصاروخية

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لاتخاذ رد حاسم على برامج كوريا الشمالية الصاروخية ونزع السلاح النووي بشكل كامل منها.

إعلان هام من بايدن بشأن النزاع في إثيوبيا

أعلن البيت الأبيض في بيان عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2021 بشأن النزاع في إثيوبيا.

كوريا الشمالية تكشف عن أول غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية أنها قامت ببناء أول غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء

زيلينسكي يبحث مع نتنياهو دعم إسرائيل لأوكرانيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها دعم كييف في صراعها مع روسيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

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