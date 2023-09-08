حدث ليلا| مفاجأة بشأن الطقس وإعصار المتوسط.. حقيقة اختناق ركاب طائرة شرم الشيخ.. مفاجأة بتقرير الوطنية للإعلام عن مرتضي منصور

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فتحت عنوان "جذب الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الرئيس: تعزيز الصناعة.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، خاصة بعدما شهدت اليونان سيول مفاجئة، حيث يشهد وسط البحر المتوسط يشهد عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت علي اليونان وستصل الي الشمال الليبي وان دل هذا فهو يدل علي احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

صرحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة ٧ من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق.

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، ومحمد على علام أمين السر حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣.

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب،

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم 27 سبتمبر الجاري موعدا لإعلان أسماء الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027. وعقدت اللجنة التنفيذية للكاف اجتماعا، أمس /الخميس/، تم خلاله اعتماد القرارات التي اتخذها رئيس وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل سـ.فاح الجيزة تريند مواقع التواصل الاجتماعي حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة فقد تابعها الجمهور بشغف ليعرف مصير ركين سعد وهل سيقتلها السفاح ام لا، وهل سيصل باسم سمرة الي الحقيقة ويقع السفاح. علقت الفنانة هنا الزاهد، علي نجاح مسلسل سـ.فاح الجيزة

أنهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر دورته 31 بعد فعاليات ماراثونية اقيمت على مسرح المحكى واستمرت طوال 14 يوما استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها.

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل جلسة الصلح التى تمت بينهما

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لاتخاذ رد حاسم على برامج كوريا الشمالية الصاروخية ونزع السلاح النووي بشكل كامل منها.

أعلن البيت الأبيض في بيان عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2021 بشأن النزاع في إثيوبيا.

أعلنت كوريا الشمالية أنها قامت ببناء أول غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها دعم كييف في صراعها مع روسيا.