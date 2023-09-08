سـ.فاح الجيزة الحلقة 5.. هل تقتل ركين سعد ؟

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل سـ.فاح الجيزة تريند مواقع التواصل الإجتماعي حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة فقد تابعها الجمهور بشغف ليعرف مصير ركين سعد وهل سيقتلها السفاح ام لا، وهل سيصل باسم سمرة الي الحقيقة ويقع السفاح.

علقت الفنانة هنا الزاهد، علي نجاح مسلسل سـ.فاح الجيزة، قائلة "المسلسل ما شاء الله مكسر الدنيا وأنا اتفاجئت به في المسلسل لانه كان بيحكيلي علي المشاهد بس لما المسلسل اتعرض بقي حاجة اجمد".



وأضافت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنها لم تكن متوقعة نجاح شخصية أحمد فهمي في مسلسل سـ.فاح الجيزة، ولم تكن تتوقع النجاح الكبير لهذا المسلسل.

وتابعت هنا الزاهد، أنها كانت تشعر بإحساس غريب تجاه أحمد فهمي كان عندما يعود إلي المنزل بعد تصوير مسلسل سـ.فاح الجيزة، معلقة "كانت بتبقي كل اعصابة تعبانة".