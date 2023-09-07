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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميمي جمال: شعرت أن دوري في سفاح الجيزة مؤثر.. وأحمد فهمي أتقن دوره

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

قالت  الفنانة ميمي جمال، إنه لا يوجد طفل يولد مجرم ولكن صفة الإجرم تتكون نتيجة ظروف يعاصرها الطفل سواء في المنزل أو البيئة المحيطة به، وهي ما تساعد على تكوين صفة الإجرام.

وقالت ميمي جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”،  أنه عند عرض سيناريو مسلسل “سفاح الجيزة”، شعرت أن الدور سيكون مؤثر، ووافقت على العمل، خاصة أنه بحب الفنان أحمد فهمي كإنسان وممثل.

 

بشكل مميز

وتابعت الفنان ميمي جمال، أن الفنان أحمد فهمي أتقن دوره في المسلسل، ونجح في تقديمه للجمهور بشكل مميز.

الفنانة ميمي جمال الإجرام برنامج “كلام ما بينا” سفاح الجيزة احمد فهمي

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