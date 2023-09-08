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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نفسي أحضنه وأقوله وحشتني.. رسالة مؤثرة من ميمي جمال لزوجها الفنان حسن مصطفى.. وشعرت أن دوري في سفاح الجيزة مؤثر

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة لبرنامج “كلام ما بينا”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، وقد كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة حول دورها في مسلسل “سفاح الجيزة”، إضافة إلى ابتعادها عن الأعمال الفنية لفترة بعد وفاة وجها الفنان حسن مصطفى.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

قررت الإبتعاد عن تقديم الأعمال الفنية لفترة بعد وفاة زوجي

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن والدتي كانت حازمة جدا مع بناتي خاصة فيما يتعلق بأمور الدراسة، مشيرة إلى أنها لم تتعرض في الحقيقة إلى ما حدث للشخصية التي قدمتها في مسلسل إيجار قديم.

 

وقالت أنها  قررت الابتعاد عن تقديم الأعمال الفنية لفترة زمنية بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.

 

أنا أعلم مكانه

وتابعت أنها وحسن مصطفى كان لديهما مجموعة من الأصدقاء بينهم دلال عبد العزيز وسمير غانم، وأيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى شلة المقهى الخاصة بحسن مصطفى، بينهم سعيد صالح ويونس شلبي معلقة “كان بيني وبين حسن مصطفى ثقة متبادلة، هو دائما يعلم مكاني، وأنا أعلم مكانه”

 

نفسي أحضنه واقوله وحشتني.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لزوجها الفنان حسن مصطفى

أكدت أن كان بيني وبين زوجي الفنان حسن مصطفى إتفاق هام بعد إنجابنا لبناتنا، وهي أنه مهما كانت خلافاتنا لا تؤثر علينا أو على بناتنا.

 

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن الفنان حسن مصطفى عند حدوث خلافات بيني وبينه، كان يذهب لصديقه سمير خفاجة، وكان دائم على تواصل معنا.

 

وتابعت  أن أحيانا كنت أنا من اقوم بمصالحة زوجي الفنان حسن مصطفى، وفي أحيان كثيرة كان هو من يقوم بذلك، معلقة “الست لام تحافظ على كرامة زوجها”.

 

مفتقداك لحد دلوقتي

وجهت رسالة مؤثرة لزوجها الراحل قائلة “كان نفسي أحضنه واقوله وحشتني وهو عشرة عمري وأبو ولادي ومفتقداك لحد دلوقتي”

 

زواج “التيك أواي” سريع ويسبب الكثير من حالات الطلاق

أكدت  أنه لا بد عند الاقبال على الزواج أن يكون هناك فترة خطوبة من أجل التعارف بين العائلات أو التعرف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في شخصية الخطيب والخطيبة.

 

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”،  أن  زواج  “التيك أواي” جواز سريع ويسبب الكثير من حالات الطلاق، والجواز مش كدة.

 

 كنت هعتزل التمثيل

وتابعت أنه عند زواجي من الفنان حسن مصطفى أنعم الله عليا بأبنتين توأم، معلقة “لو مكانتش جديتي وأمي عايشين كنت هعتزل التمثيل”. 

 

شعرت أن دوري في سفاح الجيزة مؤثر.. وأحمد فهمي أتقن دوره

قالت  ، إنه لا يوجد طفل يولد مجرم ولكن صفة الإجرم تتكون نتيجة ظروف يعاصرها الطفل سواء في المنزل أو البيئة المحيطة به، وهي ما تساعد على تكوين صفة الإجرام.

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”،  أنه عند عرض سيناريو مسلسل “سفاح الجيزة”، شعرت أن الدور سيكون مؤثر، ووافقت على العمل، خاصة أنه بحب الفنان أحمد فهمي كإنسان وممثل.

 

بشكل مميز

وتابعت أن الفنان أحمد فهمي أتقن دوره في المسلسل، ونجح في تقديمه للجمهور بشكل مميز.

 

ميمي جمال الإعلامية “مي البحيري برنامج “كلام ما بينا الفنان حسن مصطفى مسلسل “سفاح الجيزة”

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