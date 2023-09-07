ميمي جمال: زواج “التيك أواي” سريع ويسبب الكثير من حالات الطلاق

أكدت الفنانة ميمي جمال، أنه لا بد عند الاقبال على الزواج أن يكون هناك فترة خطوبة من أجل التعارف بين العائلات أو التعرف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في شخصية الخطيب والخطيبة.

وقالت ميمي جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن زواج “التيك أواي” جواز سريع ويسبب الكثير من حالات الطلاق، والجواز مش كدة.

كنت هعتزل التمثيل

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أنه عند زواجي من الفنان حسن مصطفى أنعم الله عليا بأبنتين توأم، معلقة “لو مكانتش جديتي وأمي عايشين كنت هعتزل التمثيل”.

