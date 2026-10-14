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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،  إيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن عدد من التطورات الإقليمية الراهنة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء  على أهمية الاستمرار في دفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، بما يعكس الشراكة القائمة بين البلدين، مع مواصلة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا باستفاضة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتطورات الحالية في المنطقة وزيادة حدة التوتر والتصعيد وانعكاسات استمرار ذلك على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عن الانعكاسات المباشرة على أمن الطاقة والأمن الغذائي. واتفق الوزيران على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ورفض وإدانة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واهمية وقفها فورا. 

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الميدانية والسياسية الراهنة، والجهود المبذولة لدعم التوصل إلى تسوية للأزمة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. كما تناول الجانبان الدور المصري في دعم جهود تسوية الأزمة، إلى جانب الدور البريطاني في مجلس الأمن، في ضوء اضطلاع المملكة المتحدة بدور حامل القلم بشأن الملف السوداني. وتم تناول ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى المليشيا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يوفر الظروف لوقف إطلاق النار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند السفير نادر زكي

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