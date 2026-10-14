وزير الخارجية يبحث مع الصندوق العربي للإنماء تعزيز التمويلات والاستثمارات في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، فوزي يوسف الحنيف، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشاد بدور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز الشراكة معه ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك.

وثمن الوزير الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر من خلال التمويلات الميسرة للمشروعات التنموية والاستراتيجية، مشدداً على أهمية تطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يشمل اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، وأعباء الدين، وتحديات الأمنين الغذائي والمائي وتغير المناخ.

وأكد أهمية تعزيز دور الصندوق في حشد التمويلات والاستثمارات العربية في مصر، وتشجيع المستثمرين والمؤسسات المالية العربية على الاستفادة من الفرص الواعدة، إلى جانب توسيع التمويل المشترك والشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص.

كما بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في المشروعات الإقليمية المشتركة، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والبنية التحتية العابرة للحدود، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويكرس مكانة مصر كمحور للربط بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.