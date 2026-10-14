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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يشيد بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في دعم جهود التنمية بالدول العربية

وزير الخارجية يشيد بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في دعم جهود التنمية بالدول العربية
وزير الخارجية يشيد بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في دعم جهود التنمية بالدول العربية
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أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم / الأربعاء /، مع فوزي يوسف الحنيف، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الصندوق ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك، مثمنا الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر من خلال التمويلات الميسرة للمشروعات التنموية والاستراتيجية.

وشدد على أهمية تطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يشمل اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، وأعباء الدين، وتحديات الأمنين الغذائي والمائي وتغير المناخ.

وأكد أهمية تعزيز دور الصندوق في حشد التمويلات والاستثمارات العربية في مصر، وتشجيع المستثمرين والمؤسسات المالية العربية على الاستفادة من الفرص الواعدة، إلى جانب توسيع التمويل المشترك والشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص.

كما بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في المشروعات الإقليمية المشتركة، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والبنية التحتية العابرة للحدود، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويكرس مكانة مصر كمحور للربط بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فوزي يوسف الحنيف المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية

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