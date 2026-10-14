قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفشال ترامب.. مسؤول أمريكي يكشف سبب توسيع إيران هجماتها على السفن في هرمز
ترامب سئم من إيران.. تقارير عن احتمالية شن ضربات جديدة فما التفاصيل؟
40 ألف كراسة شروط لوحدات الإيجار.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد
خصم 25% على الدواجن.. مقترحات جديدة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
12 مليون مشاهدة لمنتدى مصر 2026 في 12 يومًا.. والتعليم يتصدر اهتمامات المواطنين
كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء
نسور مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 اليوم
ترامب يدرس إلغاء البث المباشر لإعدام منفذ هجوم فورت هود خوفا من إثارة المشاعر المعادية لواشنطن
التعاقد حتى 65 عامًا ومد الخدمة لعامين .. تفاصيل قانونية تهم أعضاء المهن الطبية
دعاء تعجيل الفرج والرزق .. كلمات تُريح القلب وتُزيل الهم والكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يشارك في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي

وزير الخارجية يشارك في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي
وزير الخارجية يشارك في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي
أ ش أ

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم (الأربعاء)، في اجتماع المحافظين الأفارقة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وأكد وزير الخارجية-فى الكلمة التي ألقاها نيابةً عن المجموعة الأفريقية- أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لدفع التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، في ضوء ما تمتلكه القارة من طاقات بشرية شابة ومتنامية.

وشدد على أهمية البناء على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تحويل الالتزامات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز الترابط بين الدول الأفريقية، وتيسر حركة التجارة والاستثمارات عبر الحدود، مع إزالة المعوقات أمام أنشطة الشركات الأفريقية بما يدعم التنمية الاقتصادية بالقارة.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر لجهود مجموعة البنك الدولي في دعم توفير فرص العمل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، مؤكداً أهمية مواصلة دعم الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من إمكانات الأسواق الأفريقية لتحقيق النمو المستدام.

كما استعرض وزير الخارجية أبرز مخرجات منتدى العلمين الأفريقي، الذي ركز على تعزيز التجارة البينية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مؤكداً ضرورة ترجمة التوافقات القائمة إلى إجراءات عملية تدعم التجارة والاستثمار وتعمق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير مجموعة البنك الدولي إلى دعم جهود التكامل الإقليمي من خلال وضع آلية منهجية لمتابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ورصد التقدم المحرز والتحديات والمعوقات القائمة، بما يسهم في معالجتها والانتقال من قياس التعهدات إلى تقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماع المحافظين الأفارقة أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

ذكر الله

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر والجهر

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: من يصل رحمه رغم إساءتهم إليه يظل على الحق ما دام يحسن إليهم

مبادرة لا للمخدرات للبلطجة

بحضور مدير عام وعظ القليوبية.. إطلاق مبادرة لا للمخدرات للبلطجة

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد